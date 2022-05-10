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Олигархам на заметку: американцы выпустили роскошный бронированный внедорожник за $160 тысяч (фото)

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Cadillac Escalade AddArmor, Cadillac Escalade, бронированный Cadillac Escalade, новый Cadillac Escalade
Фото: carscoops.com | Cadillac Escalade бронировали в ателье AddArmor

Cadillac Escalade бронирован по стандарту В6 и выдерживает обстрел из автомата. Салон внедорожника превратили в роскошную лаундж-зону.

Новый Cadillac Escalade получил защищенную бронированную версию. Создали ее в американском ателье AddArmor, специализирующемся на доработке премиальных авто. Об этом сообщает сайт Carscoops.

Cadillac Escalade AddArmor, Cadillac Escalade, бронированный Cadillac Escalade, новый Cadillac Escalade
Внедорожник защищен по стандарту В6
Фото: carscoops.com

Cadillac Escalade получил легкую композитную броню и пуленепробиваемые стекла. Внедорожник защитили по стандарту B6, то есть он выдерживает обстрел из автоматического оружия и снайперских винтовок калибром 7,62 мм.

Также предусмотрены проблесковые маячки и громкая сирена для разгона толпы. Шины позволяют продолжать движение при проколе.

Cadillac Escalade AddArmor, Cadillac Escalade, бронированный Cadillac Escalade, новый Cadillac Escalade
Водитель отделен от задних пассажиров перегородкой
Фото: carscoops.com
Cadillac Escalade AddArmor, Cadillac Escalade, бронированный Cadillac Escalade, новый Cadillac Escalade
В отделке салона использованы дорогие кожа и дерево
Фото: carscoops.com
Cadillac Escalade AddArmor, Cadillac Escalade, бронированный Cadillac Escalade, новый Cadillac Escalade
Оснащение включает телевизор и мощную аудиосистему
Cadillac Escalade AddArmor, Cadillac Escalade, бронированный Cadillac Escalade, новый Cadillac Escalade
Внедорожник получил толстые пуленепробиваемые стекла
Cadillac Escalade AddArmor, Cadillac Escalade, бронированный Cadillac Escalade, новый Cadillac Escalade
Стоимость доработки авто – 75 тысяч долларов
Cadillac Escalade AddArmor, Cadillac Escalade, бронированный Cadillac Escalade, новый Cadillac Escalade
Cadillac Escalade AddArmor, Cadillac Escalade, бронированный Cadillac Escalade, новый Cadillac Escalade
Cadillac Escalade AddArmor, Cadillac Escalade, бронированный Cadillac Escalade, новый Cadillac Escalade
Cadillac Escalade AddArmor, Cadillac Escalade, бронированный Cadillac Escalade, новый Cadillac Escalade
Cadillac Escalade AddArmor, Cadillac Escalade, бронированный Cadillac Escalade, новый Cadillac Escalade

Впрочем, только защитой тюнинг Cadillac Escalade не ограничился, ведь в AddArmor поработали и над салоном авто. В отделке использованы дорогие кожа, алькантара и дерево, установлены более комфортабельные сиденья и раскладные столики. Появились большой выдвижной телевизор и мощная аудиосистема.

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Пассажирский салон отделен от водителя перегородкой. К тому же, у него отдельная система вентиляции и двухзонного климат-контроля.

Стоимость доработки Cadillac Escalade – 75 тысяч долларов. Еще минимум $85 тысяч нужно отдать за сам внедорожник в удлиненной версии ESV.

Ранее Фокус сообщал, что в AddArmor создали первый бронированный суперкар с легкой кевларовой защитой.

Также мы писали, что Bentley представили роскошный внедорожный лимузин с "умными" сиденьями.