Олигархам на заметку: американцы выпустили роскошный бронированный внедорожник за $160 тысяч (фото)
Cadillac Escalade бронирован по стандарту В6 и выдерживает обстрел из автомата. Салон внедорожника превратили в роскошную лаундж-зону.
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Новый Cadillac Escalade получил защищенную бронированную версию. Создали ее в американском ателье AddArmor, специализирующемся на доработке премиальных авто. Об этом сообщает сайт Carscoops.
Cadillac Escalade получил легкую композитную броню и пуленепробиваемые стекла. Внедорожник защитили по стандарту B6, то есть он выдерживает обстрел из автоматического оружия и снайперских винтовок калибром 7,62 мм.
Также предусмотрены проблесковые маячки и громкая сирена для разгона толпы. Шины позволяют продолжать движение при проколе.
Впрочем, только защитой тюнинг Cadillac Escalade не ограничился, ведь в AddArmor поработали и над салоном авто. В отделке использованы дорогие кожа, алькантара и дерево, установлены более комфортабельные сиденья и раскладные столики. Появились большой выдвижной телевизор и мощная аудиосистема.Важно
Пассажирский салон отделен от водителя перегородкой. К тому же, у него отдельная система вентиляции и двухзонного климат-контроля.
Стоимость доработки Cadillac Escalade – 75 тысяч долларов. Еще минимум $85 тысяч нужно отдать за сам внедорожник в удлиненной версии ESV.
Ранее Фокус сообщал, что в AddArmor создали первый бронированный суперкар с легкой кевларовой защитой.
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