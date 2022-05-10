Олигархам на заметку: американцы выпустили роскошный бронированный внедорожник за $160 тысяч (фото)

Cadillac Escalade бронирован по стандарту В6 и выдерживает обстрел из автомата. Салон внедорожника превратили в роскошную лаундж-зону.

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Новый Cadillac Escalade получил защищенную бронированную версию. Создали ее в американском ателье AddArmor, специализирующемся на доработке премиальных авто. Об этом сообщает сайт Carscoops.

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[ + – ] Внедорожник защищен по стандарту В6 Фото: carscoops.com

Cadillac Escalade получил легкую композитную броню и пуленепробиваемые стекла. Внедорожник защитили по стандарту B6, то есть он выдерживает обстрел из автоматического оружия и снайперских винтовок калибром 7,62 мм.

Также предусмотрены проблесковые маячки и громкая сирена для разгона толпы. Шины позволяют продолжать движение при проколе.

[ + – ] Водитель отделен от задних пассажиров перегородкой Фото: carscoops.com [ + – ] В отделке салона использованы дорогие кожа и дерево Фото: carscoops.com [ + – ] Оснащение включает телевизор и мощную аудиосистему [ + – ] Внедорожник получил толстые пуленепробиваемые стекла [ + – ] Стоимость доработки авто – 75 тысяч долларов

Впрочем, только защитой тюнинг Cadillac Escalade не ограничился, ведь в AddArmor поработали и над салоном авто. В отделке использованы дорогие кожа, алькантара и дерево, установлены более комфортабельные сиденья и раскладные столики. Появились большой выдвижной телевизор и мощная аудиосистема.

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Пассажирский салон отделен от водителя перегородкой. К тому же, у него отдельная система вентиляции и двухзонного климат-контроля.

Стоимость доработки Cadillac Escalade – 75 тысяч долларов. Еще минимум $85 тысяч нужно отдать за сам внедорожник в удлиненной версии ESV.

Ранее Фокус сообщал, что в AddArmor создали первый бронированный суперкар с легкой кевларовой защитой.

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