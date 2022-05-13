Новая Honda CR-V 2023 полностью рассекречена до премьеры (фото)

Кроссовер Honda CR-V подрастет в размерах и станет солиднее на вид. Впервые в линейке появится полностью электрическая версия.

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Опубликованы первые фото Honda CR-V шестого поколения. Популярный кроссовер должен был дебютировать еще в прошлом году, однако из-за коронавируса и кризиса полупроводников на рынке его презентацию отложили – она ожидается во второй половине нынешнего года. Об этом сообщает сайт Autohome.

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[ + – ] Дизайн Honda CR-V стал солиднее Фото: autohome.com.cn

Honda CR-V 2023 рассекретило китайское министерство промышленности, ведь именно в этой стране (наряду с Японией и США) выпускается модель. Также опубликованы некоторые характеристики Honda CR-V.

Судя по снимкам, новая Honda CR-V серьезно изменится внешне и станет солиднее на вид. Дизайн передней части выполнен в духе младшего кроссовера HR-V – с широкой решеткой радиатора и узкими фарами. Также стало известно, что кроссовер станет крупнее.

[ + – ] Модель впервые получит электрическую версию Фото: autohome.com.cn

Размеры Honda CR-V 2023:

Длина – 4703 мм

Ширина – 1866 мм

Высота – 1680 мм

Колесная база – 2700 мм

Салон Honda CR-V станет просторнее, что позволит установить третий ряд сидений – его, скорее всего, предложат за доплату.

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По предварительным данным, базовый кроссовер сохранит 1,5-литровый 193-сильный бензиновый турбодвигатель. Останется в линейке и гибридная версия с 2,0-литровой бензиновой четверкой и электромотором, а через несколько лет должен появиться и электромобиль Honda CR-V.

Ранее Фокус сообщал, что Honda запускает в продажу недорогой электрокроссовер за 27 тысяч долларов.