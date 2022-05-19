Величезний дисплей та 500 км запасу ходу: у продаж надійшов перший електромобіль Cadillac

Електрокросовер Cadillac Lyriq коштуватиме від 62 990 доларів і вже в базовій версії отримає автопілот Super Cruise.

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З 19 травня в США стартують продажі Cadillac Lyriq 2023. Перший електромобіль в історії марки можна замовити за ціною від 62 990 доларів, а доставки авто починаються з осені. Про це повідомляє офіційний сайт концерну General Motors.

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[ + – ] Cadillac Lyriq коштує від 62 990 доларів Фото: General Motors

Новий Cadillac Lyriq — великий п'ятимісний електрокросовер преміумкласу. Автомобіль досягає 4996 мм у довжину з колісною базою 3094 мм.

Дизайн Cadillac Lyriq 2023 вийшов футуристичним та самобутнім. Передня частина з діодним підсвічуванням імітує решітку радіатора бензинових Cadillac. Як передня, так і задня оптика виконана "двоповерховою".

[ + – ] На передній панелі встановлено 33-дюймовий екран Фото: General Motors

Салон Cadillac Lyriq 2023 оброблений шкірою, деревом та алюмінієм. На передній панелі встановлено величезний 33-дюймовий дисплей. Електромобіль Cadillac має місткий 793-літровий багажник.

[ + – ] В обробці салону використані шкіра, дерево та алюміній Фото: General Motors

Базова комплектація Cadillac Lyriq включає доступ в салон зі смартфона, аудіосистему AKG з 19 динаміками та технологію напівавтономного водіння Super Cruise.

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Початкова версія задньопривідна та оснащена одним 345-сильним електромотором. Акумуляторна батарея на 100 кВт∙год забезпечує запас ходу в 502 км. Серед опцій є домашній зарядний пристрій, що скорочує час повного заряджання до 6 годин.

[ + – ] Першою у продаж надійшла 345-сильна задньопривідна версія Фото: General Motors

З початку 2023 лінійку поповнить повнопривідний варіант потужністю 507 к. с. Він коштуватиме від $64 990. Також наступного року модель вийде на європейський ринок.

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