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Німці назвали найненадійніші авто сучасності (список)

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Фото: bild.de | У 2021 році техдопомогу ADAC викликали 3,5 мільйона разів

ADAC проаналізували, наскільки часто доводиться викликати техдопомогу для тієї чи іншої моделі авто. Найненадійніші автомобілі поділили за класами.

У Німеччині опубліковано традиційний щорічний рейтинг надійності б/у авто. Його складає німецький автоклуб ADAC, заснований у 1903 році і є одним із найстаріших у Європі.

Експерти автоклубу вивчили статистику викликів екіпажів технічної допомоги ADAC для усунення неполадок у тому чи іншому авто. Загалом проаналізовано дані за 132 популярними моделями 22 марок. Ключовим показником у рейтингу стала кількість викликів техдопомоги на 1000 автомобілів.

Під час дослідження з'ясувалося, що за 2021 технічна допомога ADAC виїжджала на 3,5 мільйона викликів. Це на 3% частіше, ніж у 2020 році.

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Найненадійнішим авто визнано Ford S-Max 2016 року
Фото: Ford

Визначено найпоширеніші проблеми авто:

  • Проблеми з акумулятором — 46% випадків
  • Несправності двигуна та електроніки — 15,5%
  • Проблеми з кузовом, ходовим та кермовим керуванням — 14,8%
  • Проблеми зі стартером, генератором та проводкою — 10,3%

У результаті дослідження традиційно визначили найпроблемніші моделі. Їх поділили за класами. Найгірший результат продемонстрував мінівен Ford S-Max — 38,1 виклику техдопомоги на 1000 авто.

Найненадійніші автомобілі сучасності за версією ADAC:

А-клас

  1. Smart forfour (2015 р.) — 30,2 виклику техдопомоги на 1000 авто
  2. Smart fortwo (2016 р.) — 26,3
  3. Skoda Citigo (2012 р.) – 24,5

B-клас

  1. Renault Clio (2015 р.) — 34,6 виклику техдопомоги на 1000 авто
  2. Hyundai i20 (2014 р.) — 34,4
  3. Peugeot 207 (2012 р.) — 30,2

С-клас

  1. Peugeot 308 (2012 р.) — 33,1 виклику техдопомоги на 1000 авто
  2. Ford C-Max (2012 р.) — 32,8
  3. Kia Ceed (2012 р.) — 31,0
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D-клас

  1. Ford S-Max (2016 р.) — 38,1 виклику техдопомоги на 1000 авто
  2. Volkswagen Sharan (2013 р.) — 37,0
  3. Opel Insignia (2016 р.) — 36,0

Е-клас

  1. Mercedes-Benz E-Class (2012 р.) — 23,7 виклику техдопомоги на 1000 авто
  2. Skoda Superb (2012 р.) — 23,7
  3. Volkswagen Touareg (2012 р.) — 19,6

Комерційні автомобілі

  1. Opel Vivaro (2015 р.) — 19,8 виклику техдопомоги на 1000 авто
  2. Volkswagen Transporter (2012 р.) — 19,4
  3. Mercedes-Benz Vito/Viano (серпень 2012 р.) — 18,3

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