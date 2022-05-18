Німці назвали найненадійніші авто сучасності (список)
ADAC проаналізували, наскільки часто доводиться викликати техдопомогу для тієї чи іншої моделі авто. Найненадійніші автомобілі поділили за класами.
Ми . Ми з України
З першого дня війни Фокус ні на хвилину не припиняв роботу. Наша команда вважає своїм обов'язком інформувати читача про те, що відбувається, збирати й аналізувати факти, протистояти ворожій пропаганді. Сьогодні Фокус потребує вашої підтримки, щоб продовжувати свою місію. Дякуємо за те, що ви з нами.Підтримати
У Німеччині опубліковано традиційний щорічний рейтинг надійності б/у авто. Його складає німецький автоклуб ADAC, заснований у 1903 році і є одним із найстаріших у Європі.
Експерти автоклубу вивчили статистику викликів екіпажів технічної допомоги ADAC для усунення неполадок у тому чи іншому авто. Загалом проаналізовано дані за 132 популярними моделями 22 марок. Ключовим показником у рейтингу стала кількість викликів техдопомоги на 1000 автомобілів.
Під час дослідження з'ясувалося, що за 2021 технічна допомога ADAC виїжджала на 3,5 мільйона викликів. Це на 3% частіше, ніж у 2020 році.
Визначено найпоширеніші проблеми авто:
- Проблеми з акумулятором — 46% випадків
- Несправності двигуна та електроніки — 15,5%
- Проблеми з кузовом, ходовим та кермовим керуванням — 14,8%
- Проблеми зі стартером, генератором та проводкою — 10,3%
У результаті дослідження традиційно визначили найпроблемніші моделі. Їх поділили за класами. Найгірший результат продемонстрував мінівен Ford S-Max — 38,1 виклику техдопомоги на 1000 авто.
Найненадійніші автомобілі сучасності за версією ADAC:
А-клас
- Smart forfour (2015 р.) — 30,2 виклику техдопомоги на 1000 авто
- Smart fortwo (2016 р.) — 26,3
- Skoda Citigo (2012 р.) – 24,5
B-клас
- Renault Clio (2015 р.) — 34,6 виклику техдопомоги на 1000 авто
- Hyundai i20 (2014 р.) — 34,4
- Peugeot 207 (2012 р.) — 30,2
С-клас
- Peugeot 308 (2012 р.) — 33,1 виклику техдопомоги на 1000 авто
- Ford C-Max (2012 р.) — 32,8
- Kia Ceed (2012 р.) — 31,0
D-клас
- Ford S-Max (2016 р.) — 38,1 виклику техдопомоги на 1000 авто
- Volkswagen Sharan (2013 р.) — 37,0
- Opel Insignia (2016 р.) — 36,0
Е-клас
- Mercedes-Benz E-Class (2012 р.) — 23,7 виклику техдопомоги на 1000 авто
- Skoda Superb (2012 р.) — 23,7
- Volkswagen Touareg (2012 р.) — 19,6
Комерційні автомобілі
- Opel Vivaro (2015 р.) — 19,8 виклику техдопомоги на 1000 авто
- Volkswagen Transporter (2012 р.) — 19,4
- Mercedes-Benz Vito/Viano (серпень 2012 р.) — 18,3
Раніше Фокус розповідав, що в Україні дозволили випуск низькоякісного палива, щоб подолати дефіцит.