Німці назвали найненадійніші авто сучасності (список)

ADAC проаналізували, наскільки часто доводиться викликати техдопомогу для тієї чи іншої моделі авто. Найненадійніші автомобілі поділили за класами.

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У Німеччині опубліковано традиційний щорічний рейтинг надійності б/у авто. Його складає німецький автоклуб ADAC, заснований у 1903 році і є одним із найстаріших у Європі.

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Експерти автоклубу вивчили статистику викликів екіпажів технічної допомоги ADAC для усунення неполадок у тому чи іншому авто. Загалом проаналізовано дані за 132 популярними моделями 22 марок. Ключовим показником у рейтингу стала кількість викликів техдопомоги на 1000 автомобілів.

Під час дослідження з'ясувалося, що за 2021 технічна допомога ADAC виїжджала на 3,5 мільйона викликів. Це на 3% частіше, ніж у 2020 році.

[ + – ] Найненадійнішим авто визнано Ford S-Max 2016 року Фото: Ford

Визначено найпоширеніші проблеми авто:

Проблеми з акумулятором — 46% випадків

Несправності двигуна та електроніки — 15,5%

Проблеми з кузовом, ходовим та кермовим керуванням — 14,8%

Проблеми зі стартером, генератором та проводкою — 10,3%

У результаті дослідження традиційно визначили найпроблемніші моделі. Їх поділили за класами. Найгірший результат продемонстрував мінівен Ford S-Max — 38,1 виклику техдопомоги на 1000 авто.

Найненадійніші автомобілі сучасності за версією ADAC:

А-клас

Smart forfour (2015 р.) — 30,2 виклику техдопомоги на 1000 авто Smart fortwo (2016 р.) — 26,3 Skoda Citigo (2012 р.) – 24,5

B-клас

Renault Clio (2015 р.) — 34,6 виклику техдопомоги на 1000 авто Hyundai i20 (2014 р.) — 34,4 Peugeot 207 (2012 р.) — 30,2

С-клас

Peugeot 308 (2012 р.) — 33,1 виклику техдопомоги на 1000 авто Ford C-Max (2012 р.) — 32,8 Kia Ceed (2012 р.) — 31,0

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D-клас

Ford S-Max (2016 р.) — 38,1 виклику техдопомоги на 1000 авто Volkswagen Sharan (2013 р.) — 37,0 Opel Insignia (2016 р.) — 36,0

Е-клас

Mercedes-Benz E-Class (2012 р.) — 23,7 виклику техдопомоги на 1000 авто Skoda Superb (2012 р.) — 23,7 Volkswagen Touareg (2012 р.) — 19,6

Комерційні автомобілі

Opel Vivaro (2015 р.) — 19,8 виклику техдопомоги на 1000 авто Volkswagen Transporter (2012 р.) — 19,4 Mercedes-Benz Vito/Viano (серпень 2012 р.) — 18,3

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