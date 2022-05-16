В Україну дозволили ввозити 20-річні вантажівки та автобуси: які існують обмеження

Під час воєнного стану можна буде ввезти вантажну техніку та автобуси, випущені після 2000 року. Проте скористатися нововведенням зможуть не всі.

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В Україну дозволено ввезення вантажних автомобілів, автобусів та спецтехніки екологічних стандартів Євро-3 та Євро-4. Такий пункт прописаний у законі №7360, ухваленому Верховною Радою.

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Нові правила діятимуть під час воєнного стану, а також протягом 12 місяців після його закінчення або скасування (але не пізніше за 31 грудня 2023 року). Вони не поширюються на транспортні засоби з РФ та Білорусі.

Донедавна в Україну дозволяли імпортувати вантажну техніку та автобуси класу Євро-5 і вище, тобто випущені не раніше 2008 року. Тепер можливе ввезення транспортних засобів, випущених після 2000 року (саме тоді набрали чинності норми Євро-3).

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Утім, у законі є суттєві обмеження. По-перше, протягом 1095 днів (або 3 років) після реєстрації в Україні техніку заборонено перепродувати.

По-друге, транспортні засоби стандарту Євро-3 не підпадають під безплатне розмитнення. Річ у тому, що закон дозволив їх ввезення лише юридичним особам, тоді як ввезти авто без мита, акцизу ПДВ можуть лише фізичні особи. Це означає, що нульове розмитнення для громадян, як і раніше, поширюється лише на вантажівки та автобуси класу Євро-5.

Раніше Фокус повідомляв, що безплатне розмитнення авто в Україні можуть скасувати вже у травні.