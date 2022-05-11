В Україні помітили суперкар на "бляхах": його ввезли для безкоштовного розмитнення

В Україну привезли спортивний McLaren 570S. Суперкар можна розмитнити безплатно.

Ми . Ми з України З першого дня війни Фокус ні на хвилину не припиняв роботу. Наша команда вважає своїм обов'язком інформувати читача про те, що відбувається, збирати й аналізувати факти, протистояти ворожій пропаганді. Сьогодні Фокус потребує вашої підтримки, щоб продовжувати свою місію. Дякуємо за те, що ви з нами. Підтримати

Поки розмитнення авто в Україні залишається безплатним, з Європи намагаються пригнати недешеві моделі та навіть суперкари. Так, кілька днів тому на автовозі помітили McLaren 570S на єврономерах. Про це пише сайт ТопЖир.

Будь завжди в курсі подій разом із телеграм-каналом Быстрый Фокус. Підписатись

Швидкісний суперкар McLaren зняли недалеко від пункту пропуску "Ягодин" на кордоні з Польщею. Він прибув в Україну не своїм ходом, а на автовозі.

[ + – ] Суперкар приїхав на транзитних німецьких номерах Фото: Із сайту ТопЖир

В автомобіля транзитні німецькі номери для виїзду за кордон і за ними можна дізнатися, що його придбали в передмісті Франкфурта. Зараз купити McLaren 570S із пробігом у Німеччині можна за 130-180 тис. євро.

Важливо

Як змінилися ціни на популярні вживані авто в Україні під час війни (фото)

Купе McLaren 570S — початковий суперкар англійської марки. Автомобіль оснащений 3,8-літровим V8 твін-турбо потужністю 570 к. с. і здатний розігнатися до 100 км/год за 3,2 с і розвинути 328 км/год.

Нагадаємо, що безплатне розмитнення авто в Україні поки не скасовують. Парламентський комітет схвалив законопроєкт про повернення ПДВ та акцизу, однак його поки не внесли до порядку денного Верховної Ради.

[ + – ] McLaren 570S здатний розвинути 328 км/год Фото: Із сайту ТопЖир

Раніше стало відомо, що в Україну для безплатного розмитнення ввезли розкішні автомобілі вартістю до 8,5 млн гривень. Втім, переважна більшість пригнаних машин все ж таки належить до бюджетного сегмента.

Також Фокус повідомляв, що в Україні нещодавно ввели нові обмеження щодо ввезення євроблях.