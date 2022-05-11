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В Україні помітили суперкар на "бляхах": його ввезли для безкоштовного розмитнення

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Суперкар McLaren 570S, Суперкар McLaren, McLaren 570S, купити McLaren, безкоштовне розмитнення
Фото: Із сайту ТопЖир | McLaren 570S приїхав до України на автовозі

В Україну привезли спортивний McLaren 570S. Суперкар можна розмитнити безплатно.

Поки розмитнення авто в Україні залишається безплатним, з Європи намагаються пригнати недешеві моделі та навіть суперкари. Так, кілька днів тому на автовозі помітили McLaren 570S на єврономерах. Про це пише сайт ТопЖир.

Швидкісний суперкар McLaren зняли недалеко від пункту пропуску "Ягодин" на кордоні з Польщею. Він прибув в Україну не своїм ходом, а на автовозі.

Суперкар McLaren 570S, Суперкар McLaren, McLaren 570S, купити McLaren, безкоштовна розмитнення
Суперкар приїхав на транзитних німецьких номерах
Фото: Із сайту ТопЖир

В автомобіля транзитні німецькі номери для виїзду за кордон і за ними можна дізнатися, що його придбали в передмісті Франкфурта. Зараз купити McLaren 570S із пробігом у Німеччині можна за 130-180 тис. євро.

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Купе McLaren 570S — початковий суперкар англійської марки. Автомобіль оснащений 3,8-літровим V8 твін-турбо потужністю 570 к. с. і здатний розігнатися до 100 км/год за 3,2 с і розвинути 328 км/год.

Нагадаємо, що безплатне розмитнення авто в Україні поки не скасовують. Парламентський комітет схвалив законопроєкт про повернення ПДВ та акцизу, однак його поки не внесли до порядку денного Верховної Ради.

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McLaren 570S здатний розвинути 328 км/год
Фото: Із сайту ТопЖир

Раніше стало відомо, що в Україну для безплатного розмитнення ввезли розкішні автомобілі вартістю до 8,5 млн гривень. Втім, переважна більшість пригнаних машин все ж таки належить до бюджетного сегмента.

Також Фокус повідомляв, що в Україні нещодавно ввели нові обмеження щодо ввезення євроблях.