В Україні помітили суперкар на "бляхах": його ввезли для безкоштовного розмитнення
В Україну привезли спортивний McLaren 570S. Суперкар можна розмитнити безплатно.
Ми . Ми з України
З першого дня війни Фокус ні на хвилину не припиняв роботу. Наша команда вважає своїм обов'язком інформувати читача про те, що відбувається, збирати й аналізувати факти, протистояти ворожій пропаганді. Сьогодні Фокус потребує вашої підтримки, щоб продовжувати свою місію. Дякуємо за те, що ви з нами.Підтримати
Поки розмитнення авто в Україні залишається безплатним, з Європи намагаються пригнати недешеві моделі та навіть суперкари. Так, кілька днів тому на автовозі помітили McLaren 570S на єврономерах. Про це пише сайт ТопЖир.
Швидкісний суперкар McLaren зняли недалеко від пункту пропуску "Ягодин" на кордоні з Польщею. Він прибув в Україну не своїм ходом, а на автовозі.
В автомобіля транзитні німецькі номери для виїзду за кордон і за ними можна дізнатися, що його придбали в передмісті Франкфурта. Зараз купити McLaren 570S із пробігом у Німеччині можна за 130-180 тис. євро.Важливо
Купе McLaren 570S — початковий суперкар англійської марки. Автомобіль оснащений 3,8-літровим V8 твін-турбо потужністю 570 к. с. і здатний розігнатися до 100 км/год за 3,2 с і розвинути 328 км/год.
Нагадаємо, що безплатне розмитнення авто в Україні поки не скасовують. Парламентський комітет схвалив законопроєкт про повернення ПДВ та акцизу, однак його поки не внесли до порядку денного Верховної Ради.
Раніше стало відомо, що в Україну для безплатного розмитнення ввезли розкішні автомобілі вартістю до 8,5 млн гривень. Втім, переважна більшість пригнаних машин все ж таки належить до бюджетного сегмента.
Також Фокус повідомляв, що в Україні нещодавно ввели нові обмеження щодо ввезення євроблях.