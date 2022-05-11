В Украине заметили суперкар на "бляхах": его ввезли для бесплатной растаможки

В Украину привезли спортивный McLaren 570S. Суперкар можно растаможить бесплатно.

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Пока растаможка авто в Украине остается бесплатной, из Европы пытаются пригнать недешевые модели и даже суперкары. Так, несколько дней назад на автовозе заметили McLaren 570S на еврономерах. Об этом пишет сайт ТопЖыр.

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Скоростной суперкар McLaren засняли недалеко от пунтка пропуска "Ягодин" на границе с Польшей. Он прибыл в Украину не своим ходом, а на автовозе.

[ + – ] Суперкар приехал на транзитных немецких номерах Фото: с сайта ТопЖыр

У автомобиля транзитные немецкие номера для выезда за границу и по ним можно узнать, что его приобрели в пригороде Франкфурта. Сейчас купить McLaren 570S с пробегом в Германии можно за 130-180 тыс. евро.

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Купе McLaren 570S – начальный суперкар британской марки. Автомобиль оснащен 3,8-литровым V8 твин-турбо мощностью 570 л. с. и способен разогнаться до 100 км/ч за 3,2 с и развить 328 км/ч.

Напомним, что бесплатная растаможка авто в Украине пока не будет отменена. Парламентский комитет одобрил законопроект о возвращении НДС и акциза, однако его пока не внесли в повестку дня Верховной Рады.

[ + – ] McLaren 570S способен развить 328 км/ч Фото: с сайта ТопЖыр

Ранее стало известно, что в Украину для бесплатной растаможки ввезли роскошные автомобили стоимостью до 8,5 млн. гривен. Впрочем, подавляющее большинство пригнанных машин все же относятся к бюджетному сегменту.

Также Фокус сообщал, что в Украине недавно ввели новые ограничения на ввоз евроблях.