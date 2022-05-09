В Украине ввели новые ограничения для евроблях на границе: что нужно знать

Кабмин решил снова уменьшить количество пограничных пунктов пропуска, где разрешен ввоз евроблях. Теперь их лишь три.

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Бесплатная растаможка авто в Украине пока не отменяется, но для желающих пригнать евробляху вводятся все новые ограничения. В частности, Кабинет Министров выдал распоряжение №354-р о сокращении количества пограничных пунктов пропуска, где можно ввезти авто.

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Теперь нерастаможенные автомобили, купленные гражданами Украины за рубежом, оформляют только в трех пунктах пропуска:

пункт пропуска для международного пассажирского автомобильного сообщения "Устилуг" (на границе с Польшей);

международный пункт пропуска для автомобильного сообщения "Грушев" (на границе с Польшей);

международный пункт пропуска для автомобильного сообщения "Малый Березный" (на границе со Словакией).

Напомним, что в апреле уже вводили ограничения на пропуск евроблях, однако тогда их провоз был разрешен в семи пограничных пунктах. Именно очереди из нерастаможенных авто на границе называли одной из причин дефицита топлива и препятствием для быстрого ввоза гуманитарной помощи.

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Законопроект об отмене нулевой растаможке уже готов и поддержан парламентским комитетом. Однако в Верховной Раде пока не внесли законопроект в повестку дня, то есть в ближайшее время он не будет рассмотрен.

Также Фокус рассказывал о том, какие авто чаще всего ввозят украинцы для бесплатной растаможки. Вопреки стереотипам, дорогим премиальных машин среди них немного.