Бесплатную растаможку авто в Украине предлагают отменить, но не для всех

Комитет Верховной Рады поддержал отмену бесплатной растаможки и теперь законопроект будет вынесен на голосование.

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Верховная Рада рассмотрит отмену бесплатной растаможки авто. Парламентский комитет по вопросам финансов, налоговой таможенной политики поддержал соответствующий законопроект №7311-д, но с оговорками. Об этом рассказал в Telegram народный депутат Ярослав Железняк.

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Проект закона "О внесении изменений в Налоговый кодекс и другие законы Украины относительно отдельных налогов и сборов в период военного, чрезвычайного положения" возвращает акциз, НДС и пошлину на автомобили.

[ + – ] Льготы по растаможке оставят только для Вооруженных сил Фото: Гордон

Впрочем, добавили исключение – бесплатная растаможка остается на транспорт для ВСУ – полноприводные автомобили, выпущенные до 2017 года

"Отменяются льготы по НДС, акцизу и пошлины при ввозе транспортных средств. К сожалению, этой опцией стали много пользоваться, чтобы дешево завозить люксовые иномарки, поэтому пришлось убрать. Остаются льготы на ввоз полноприводных джипов к 2017 году выпуска, необходимых для Вооруженных сил", — заявил Ярослав Железняк.

В то же время, было принято решение не повышать НДС и не возвращать акциз на топливо, ведь оно и так в дефиците. Кроме того, предлагается разрешить ввоз в Украину на время военного положения тракторов, грузовых авто и спецтехники стандарта Евро-3.

Важно

Какие автомобили можно растаможить в Украине бесплатно после 1 апреля

Теперь законопроект должны рассмотреть в Верховной Раде в первом чтении и в целом. Вступит он в силу после принятия, подписания Президентом и публикации.

Ранее Фокус сообщал,что ввоз авто для растаможки в Украине ограничили, чтобы уменьшить очереди на границах.