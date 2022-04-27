Отмена бесплатной растаможки: в Верховной Раде уже зарегистрирован законопроект

Ряд депутатов пересмотрели свое отношение к нулевой растаможке из-за злоупотребления льготами.

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Верховная Рада все же будет рассматривать отмену бесплатной растаможки. Соответствующий законопроект уже разработали в парламентском комитете по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики под руководством Даниила Гетманцева.

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Проект закона №7311 "О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины и другие законы Украины относительно отдельных налогов и сборов в период военного, чрезвычайного положения" предлагает исключить из Налогового и Таможенного кодекса положения об отмене НДС, акциза и ввозной пошлины.

[ + – ] Значительную часть авто пригоняют перекупщики Фото: "За рулем"

Таким образом, в случае принятия закона и вступления его в силу бесплатная растаможка авто в Украине будет отменена до окончания военного положения. Впрочем, состоится это не завтра, ведь законопроекту нужно пройти два чтения в Верховной Раде, а также быть подписанным Президентом и опубликованным. По предварительным данным, рассмотреть законопроект в первом чтении могут уже в четверг, 28 апреля.

Напомним, ранее Даниил Гетманцев выступил с инициативой отмены нулевой растаможки, мотивируя это тем, что льготами пользуются коммерческие структуры, пригоняющие б/у авто из Европы для перепродажи.

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Какие автомобили можно растаможить в Украине бесплатно после 1 апреля

Всего в Украину уже ввезли около 20 тыс. б/у авто и на границе образовались очереди из евроблях, что затрудняет провоз гуманитарной помощи и стратегически важных грузов. Это вызвало удивление у наших европейских партнеров и побудило ввести ограничения на ввоз авто только через определенные пункты пропуска.

Ранее Фокус сообщал, что в РФ легализуют "серый" импорт авто, что чревато проблемами.