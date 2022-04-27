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Авто Російсько-українська війна

Скасування безплатного розмитнення: у Верховній Раді вже зареєстровано законопроєкт

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Фото: Европейская правда | Через євробляхи на кордонах утворилися багатокілометрові черги

Низка депутатів переглянула своє ставлення до нульового розмитнення через зловживання пільгами.

Верховна Рада все ж таки розглядатиме скасування безплатного розмитнення. Відповідний законопроєкт уже розробили в парламентському комітеті з питань фінансів, податкової та митної політики під керівництвом Данила Гетманцева.

Проєкт закону №7311 "Про внесення змін до Податкового кодексу України та інших законів України щодо окремих податків та зборів у період воєнного, надзвичайного стану" пропонує виключити з Податкового та Митного кодексу положення про скасування ПДВ, акцизу та ввізного мита.

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Фото: "За рулем"

Так у разі ухвалення закону та набуття ним чинності безплатне розмитнення авто в Україні скасують до закінчення воєнного стану. Втім, відбудеться це не завтра, адже законопроєкту потрібно пройти два читання у Верховній Раді, а також його має підписати Президент і опублікувати. За попередніми даними, розглянути законопроєкт у першому читанні можуть уже в четвер, 28 квітня.

Нагадаємо, раніше Данило Гетманцев виступив з ініціативою скасування нульового розмитнення, мотивуючи це тим, що пільгами користуються комерційні структури, що приганяють б/в авто з Європи для перепродажу.

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Які автомобілі можна розмитнити в Україні безкоштовно після 1 квітня

Загалом в Україну вже ввезли близько 20 тис. б/в авто та на кордоні утворилися черги з євроблях, що ускладнює провезення гуманітарної допомоги та стратегічно важливих вантажів. Це здивувало наших європейських партнерів і спонукало ввести обмеження на ввезення авто тільки через певні пункти пропуску.

Раніше Фокус повідомляв, що у РФ легалізують "сірий" імпорт авто, що загрожує проблемами.