В РФ легалізують "сірий" імпорт авто без згоди виробників: чим це загрожує

Санкції змушують російський уряд використати напівлегальні схеми імпорту, що навряд чи потішить автовиробників.

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У Росії хочуть дозволити так званий паралельний або "сірий" імпорт авто й іншої продукції. Мінпромторг РФ планує налагодити імпорт товарів без згоди правовласників: їх список уже сформований і підписаний міністром. Про це повідомляють Известия.

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Так у Росії вирішили обійти заборони на імпорт. У списку значаться 200 брендів, що виробляють 50 різних категорій товарів. Автопром там представляють марки Bentley, Cadillac, Chevrolet, Chrysler, Dodge, Hummer, Jeep, Jaguar, Land Rover, Toyota. Варто зазначити, що зазначено й Tesla, хоча вона ніколи не була офіційно представлена в РФ.

[ + – ] Низка імпортерів уже збираються везти авто з ОАЕ Фото: autoevolution.com

Цікаво, що Hyundai, Nissan, Volvo та Volkswagen вказані лише серед виробників двигунів разом із Cummins, Deutz та Kubota. Крім того, у переліку є виробники автокомпонентів Mahle, Bosch, Wabco та Gates, а також шинні компанії Michelin, Goodyear, Bridgestone та Continental.

Перші спроби налагодити "сірий" імпорт авто в Росію вже здійснюються. Так, деякі дилери пропонують пригнати авто з ОАЕ або з інших країн Близького Сходу. Вони дешевші на 20-30%, ніж на російському ринку, але підготовлені до спекотного клімату і не дуже пристосовані до російських зим. Зокрема, пічка в них досить слабка.

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Утім, такі махінації можуть мати не найкращі наслідки. Напівлегальні "сірі" схеми імпорту — привід не лише для додаткових санкцій, а й для судових позовів від виробників.

Раніше Фокус повідомляв, що тисячі дорогих авто для РФ застрягли у бельгійському порту. Причина — санкції та заборона на імпорт.