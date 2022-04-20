Зростання цін і заводи, що простоюють: авторинок РФ продовжує лихоманити
Нові авто в Росії продовжують дорожчати, а багатьох моделей уже немає в наявності через зупинку заводів і припинення імпорту.
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Автомобільна Росія не може подолати наслідки запроваджених санкцій. Ринок штормить, а автозаводи продовжують простоювати. Про це пише сайт "Мотор".
Тільки за перші два тижні квітня нові автомобілі в РФ подорожчали ще на 6-60%, залежно від марки та моделі. Найбільше зростання вартості відзначено в китайських брендів. Нагадаємо, у березні машини додали в ціні в середньому 35-45%.
Зростання цін на авто в Росії:
- Great Wall — +50-54%
- Haval — +34-60%
- BMW – +12-26%
- Infiniti — +8-26%
- Hyundai — +6-16%
- Genesis — +7-15%
- Suzuki — +10-13%
Багато брендів не афішують ціни, а радять звертатися в автосалони. Це може бути продиктовано й дефіцитом авто — внаслідок припинення імпорту й випуску авто багатьох моделей уже просто немає.
Автовиробництво в Росії практично зупинилося. Наразі працюють лише чотири не найбільші підприємства — ульянівський УАЗ, Haval у Тульській області, Mazda-Sollers у Владивостоку та калінінградський "Автотор".Важливо
Утім, на УАЗі вже оголосили, що на початку травня збираються зупинити виробництво та відправити персонал у корпоративну відпустку. А "Автотор" ще в березні припинив складання BMW і випускає лише окремі моделі Hyundai та Kia.
Раніше Фокус повідомляв, що в РФ дозволили випуск авто із "брудними" двигунами стандарту Євро-0 і без ABS.