Зростання цін і заводи, що простоюють: авторинок РФ продовжує лихоманити

Нові авто в Росії продовжують дорожчати, а багатьох моделей уже немає в наявності через зупинку заводів і припинення імпорту.

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Автомобільна Росія не може подолати наслідки запроваджених санкцій. Ринок штормить, а автозаводи продовжують простоювати. Про це пише сайт "Мотор".

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Тільки за перші два тижні квітня нові автомобілі в РФ подорожчали ще на 6-60%, залежно від марки та моделі. Найбільше зростання вартості відзначено в китайських брендів. Нагадаємо, у березні машини додали в ціні в середньому 35-45%.

[ + – ] ВАЗ простоює та розробляє спрощені моделі Фото: АВТОВАЗ

Зростання цін на авто в Росії:

Great Wall — +50-54%

Haval — +34-60%

BMW – +12-26%

Infiniti — +8-26%

Hyundai — +6-16%

Genesis — +7-15%

Suzuki — +10-13%

Багато брендів не афішують ціни, а радять звертатися в автосалони. Це може бути продиктовано й дефіцитом авто — внаслідок припинення імпорту й випуску авто багатьох моделей уже просто немає.

Автовиробництво в Росії практично зупинилося. Наразі працюють лише чотири не найбільші підприємства — ульянівський УАЗ, Haval у Тульській області, Mazda-Sollers у Владивостоку та калінінградський "Автотор".

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Утім, на УАЗі вже оголосили, що на початку травня збираються зупинити виробництво та відправити персонал у корпоративну відпустку. А "Автотор" ще в березні припинив складання BMW і випускає лише окремі моделі Hyundai та Kia.

Раніше Фокус повідомляв, що в РФ дозволили випуск авто із "брудними" двигунами стандарту Євро-0 і без ABS.