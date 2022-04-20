RU
RU
Розділи
Матеріали
Авто Російсько-українська війна

Зростання цін і заводи, що простоюють: авторинок РФ продовжує лихоманити

133
продажі авто, продажі нових авто, авторинок рф, автовиробництво в рф, ціни на авто в росії
Фото: beer | Нові автомобілі за квітень подорожчали на 6-60%

Нові авто в Росії продовжують дорожчати, а багатьох моделей уже немає в наявності через зупинку заводів і припинення імпорту.

Автомобільна Росія не може подолати наслідки запроваджених санкцій. Ринок штормить, а автозаводи продовжують простоювати. Про це пише сайт "Мотор".

Тільки за перші два тижні квітня нові автомобілі в РФ подорожчали ще на 6-60%, залежно від марки та моделі. Найбільше зростання вартості відзначено в китайських брендів. Нагадаємо, у березні машини додали в ціні в середньому 35-45%.

продажі авто, продажі нових авто, авторинок рф, автовиробництво в рф, ціни на авто в росії
ВАЗ простоює та розробляє спрощені моделі
Фото: АВТОВАЗ

Зростання цін на авто в Росії:

  • Great Wall — +50-54%
  • Haval — +34-60%
  • BMW – +12-26%
  • Infiniti — +8-26%
  • Hyundai — +6-16%
  • Genesis — +7-15%
  • Suzuki — +10-13%

Багато брендів не афішують ціни, а радять звертатися в автосалони. Це може бути продиктовано й дефіцитом авто — внаслідок припинення імпорту й випуску авто багатьох моделей уже просто немає.

Автовиробництво в Росії практично зупинилося. Наразі працюють лише чотири не найбільші підприємства — ульянівський УАЗ, Haval у Тульській області, Mazda-Sollers у Владивостоку та калінінградський "Автотор".

Важливо
Безкоштовне розмитнення працює: на кордоні з Україною вишикувалися черги з "євроблях"
Безкоштовне розмитнення працює: на кордоні з Україною вишикувалися черги з "євроблях"

Утім, на УАЗі вже оголосили, що на початку травня збираються зупинити виробництво та відправити персонал у корпоративну відпустку. А "Автотор" ще в березні припинив складання BMW і випускає лише окремі моделі Hyundai та Kia.

Раніше Фокус повідомляв, що в РФ дозволили випуск авто із "брудними" двигунами стандарту Євро-0 і без ABS.