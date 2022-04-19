Відкат до 90-х через санкції: в Росії дозволять автомобільні двигуни класу "Євро-0"

Російські автоконцерни виготовили кілька тисяч машин із низьким екологічним стандартом. Санкції Заходу зупинили постачання електронних блоків управління та систем управління двигуном Bosch.

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Санкції країн Заходу проти Росії за розв'язання в Україні повномасштабної війни вдарили по автопрому. Постачання багатьох деталей для комплектування зупинено, тому в Росії дозволили випускати машини всіх екологічних класів, включаючи "Євро-0", пише газета "Комерсант".

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Концерни виготовили вже кілька тисяч машин із низьким екологічним стандартом, який Європа запровадила ще 1988 року. Відкат до рівня 1990-х років стався через зупинення постачання електронних блоків управління. Аналітики зазначають, що споживачам екологія не важлива, а ось зниження рівня безпеки та комфорту вплине на попит.

Проєкт постанови уряду РФ про "правила оцінки відповідності колісних транспортних засобів, що випускають в особливий період" спрощує вимоги до автомобілів, що випускають. Вимоги документа стосуватимуться великих російських автоконцернів, виробників напівпричепів, електробусів та компаній під санкціями. Завод китайського Haval, який досі працює в Росії, не підпадає під привілеї.

[ + – ] Завод китайських авто Haval не підпадає під привілеї

Умови документа поширюються на машини, виготовлені з 1 квітня до 31 грудня 2022 року, уточнили джерела.

Техрегламент Митного союзу (ТР ТС 018) допускає виробництво машин класу не нижче за екостандарт "Євро-5". У Росії це стало неможливим через скасування постачання систем управління двигуном Bosch, які регулюють потужність та рівень викидів, зазначила газета.

КАМАЗ уже випускає вантажівки з екостандартом "Євро-2", але не має права їх продавати.

[ + – ] КАМАЗи стоять на заводах Фото: РБК

На заводі майже два місяці обговорюють регламент, тому зібралося близько 5 тис. автомобілів, їх не можуть продати, пояснює один зі співрозмовників "Комерсанта".

Санкції Заходу б'ють по автопрому РФ

Група автовиробників "ГАЗ" вважає, що спрощені ековимоги збільшать можливості виробництва за відсутності потрібних запчастин.

"Навіть за тими модифікаціями, за якими потрібне тимчасове зниження вимог на період заміни ряду компонентів, у нас забезпечуватимуть екологічні параметри значно вищі, ніж "Євро-0", — упевнений виробник.

Директор сайту "Автостат" Сергій Удалов сказав, що власники авто в Росії не звертають увагу на екологічний клас машин.

"Споживач звертає увагу на комфорт і безпеку, наприклад, на наявність антиблокувальної системи (ABS) та системи електронного контролю стійкості (ESP)", — сказав він.

Фокус раніше писав, що ринок Росії залишає відомий китайський виробник автомобілів Lifan. На початку 2022 року продажі Lifan у дилерських центрах майже зупинилися.

Нагадаємо, що російські військові знищили в Україні понад 200 тис. автомобілів, деякі машини просто розстрілювали в дворах їхніх господарів.