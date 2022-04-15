Китайський автомобільний бренд Lifan йде з російського ринку

За три місяці 2022 року в ДІБДР не було зареєстровано жодного автомобіля Lifan, а дилерські центри повідомляють, що нових надходжень машин цього бренду немає.

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Відомий китайський виробник автомобілів Lifan припинив діяльність у Росії. За останні три місяці не було зареєстровано жодного автомобіля, а також немає пропозицій продажу нових авто, повідомляє інтернет-ресурс Autonews.ru.

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Згідно зі статистикою, протягом перших двох місяців 2022 Lifan продала лише 8 автомобілів, з них 5 кросоверів X60 і 3 — седан Solano, а на кінець березня місяця компанія залишилася з нульовою кількістю продажів.

[ + – ] Дані сайту "Кіайські автомобілі"

Тим часом, за даними російської компанії "Автостат Інфо", яка публікує інформацію про реєстрацію транспортних засобів, цього року на облік ДІБДР автомобілі взагалі не ставили. Також у мережі зникли оголошення про продаж нових Lifan на території Росії.

Видання пише, що журналісти намагалися зв'язатися з представниками компанії за телефоном "гарячої лінії", що був вказаний на офіційному сайті автовиробника, проте на дзвінки ніхто не відповідав. Зрештою вдалося зв'язатися з двома дилерськими центрами, які продавали Lifan, де продавці підтвердили, що машини такої марки наразі немає.

Зазначається, що лише кілька років тому автомобільний бренд Lifan посідав практично провідні позиції на російському ринку, поступаючись лише Chery. У 2013 році в Росії обсяг реалізації автомобілів перевищив 23 тисячі екземплярів. Але вже з 2016 року продажі авто почали поступово знижуватися, і в 2021 році в Росії продали лише 617 одиниць автомобілів Lifan.

На початку 2022 року дилери намагалися реалізувати авто ще за торішніми цінами, але після того, як вартість остаточно зросла, продажі в дилерських центрах майже припинилися. Ймовірно, ситуація посилилася у зв'язку з економічними обмеженнями, які зазнає російський ринок, оскільки не всі китайські автовиробники хочуть ризикувати й опинитися під вторинними санкціями.

Раніше повідомлялося, що в березні 2022 року в Росії різко зросли ціни на автомобілі. Причиною цього є антиросійські економічні санкції, які призвели до 15-32% подорожчання нових машин.