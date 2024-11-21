Запас ходу — 625 км: опубліковано зображення недорогого електрокросовера Mitsubishi (фото)

Mitsubishi готує 4,5-метровий електрокросовер із просторим салоном та великим багажником. Модель запропонують у версіях на 170 та 220 сил із запасом ходу до 625 км.

У модельному ряду Mitsubishi з’явиться електричний кросовер. Модель презентують у 2025 році, але на сайті Motor.es вже опублікували її рендер.

Основою для зображення став єдиний офіційний тизер моделі. До того ж, стало відомо, що в основі електрокара лежить новий Renault Scenic.

В основы нової моделі лежить електромобіль Renault Scenic Фото: Renault

Як відомо, Mitsubishi, Renault та Nissan входять у альянс, а тому активно співпрацюють останнім часом. Зокрема, хетчбек Mitsubishi Colt створили на основі Renault Clio, а новий кросовер ASX є дещо зміненим Renault Captur.

Електромобіль Mitsubishi зовні відрізнятиметься від Renault Scenic лише дизайном передньої частини. А от салон двох моделей буде ідентичним – із віртуальним щитком приладів та великим портретним дисплеєм.

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4,5-метровий електрокросовер Renault Scenic вартістю від 38 700 євро вирізняється просторим заднім рядом та великим (545-1670 л) багажником. Модель пропонують у версіях потужністю 170 і 220 к. с. із батареями на 60 та 87 кВт∙год. Запас ходу становить від 420 до 625 км. Новий Mitsubishi збереже ці силові установки.

До речі, нещодавно показали ще один кросовер Mitsubishi на базі Renault. Гібридна модель замінить Eclipse Cross.

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