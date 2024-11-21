Запас хода — 625 км: опубликовано изображение недорогого электрокроссовера Mitsubishi (фото)

Mitsubishi готовит 4,5-метровый электрокроссовер с просторным салоном и большим багажником. Модель предложат в версиях на 170 и 220 сил с запасом хода до 625 км.

В модельном ряду Mitsubishi появится электрический кроссовер. Модель презентуют в 2025 году, но на сайте Motor.es уже опубликовали ее рендер.

Основой для изображения стал единственный официальный тизер модели. К тому же, стало известно, что в основе электрокара лежит новый Renault Scenic.

В основы новой модели лежит электромобиль Renault Scenic Фото: Renault

Как известно, Mitsubishi, Renault и Nissan входят в альянс, а потому активно сотрудничают в последнее время. В частности, хэтчбек Mitsubishi Colt создали на основе Renault Clio, а новый кроссовер ASX является несколько измененным Renault Captur.

Электромобиль Mitsubishi внешне будет отличаться от Renault Scenic лишь дизайном передней части. А вот салон двух моделей будет идентичным — с виртуальным щитком приборов и большим портретным дисплеем.

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4,5-метровый электрокроссовер Renault Scenic стоимостью от 38 700 евро отличается просторным задним рядом и большим (545-1670 л) багажником. Модель предлагают в версиях мощностью 170 и 220 л. с. с батареями на 60 и 87 кВт∙ч. Запас хода составляет от 420 до 625 км. Новый Mitsubishi сохранит эти силовые установки.

Кстати, недавно показали еще один кроссовер Mitsubishi на базе Renault. Гибридная модель заменит Eclipse Cross.

Также Фокус рассказывал о дешевом семиместном кроссовере Mitsubishi.