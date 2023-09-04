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Кардинальные перемены: презентован новый Renault Scenic 2024 (фото, видео)

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Фото: Renault | Renault Scenic вернется на рынок в 2024 году

Новый Renault Scenic 2024 стал электрическим кроссовером. Топовая версия модели получила 220-сильную установку и может проехать свыше 600 км без подзарядки.

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Renault Scenic вернется на рынок в новом формате. На смену снятому с производства минивэну в 2024 году придет электрический кроссовер. Его представили на автошоу IAA в Мюнхене, а подробности модели раскрыли на официальном сайте Renault.

Renault Scenic E-Tech, Renault Scenic, Renault Scenic 2024, новый Renault Scenic, электромобиль Renault Fullscreen
Новый Renault Scenic станет электрокроссовером
Фото: Renault

Дизайн Renault Scenic 2024

Электромобиль Renault Scenic E-Tech сохранил граненый дизайн прошлогоднего предсерийного концепт-кара. У него высокий капот, массивный передний бампер, продолговатые фары и изогнутые ходовые огни. Дверные ручки выполнены выдвижными. Версия от Alpine отличается более агрессивным дизайном и 20-дюймовыми колесными дисками вместо стандартных 19-дюймовых.

Новый Renault Scenic 2024 останется родственником Megane. Обе электрические модели построены на платформе CMF-EV. Авто на 24% состоит из материалов, полученных путем вторичной переработки.Кроссовер крупнее стандартного минивэна Scenic, но компактнее удлиненной версии Grand Scenic.

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Запас хода электрокара в топовой версии составит 610 км
Фото: Renault

Размеры Renault Scenic E-Tech:

  • длина — 4470 мм;
  • ширина — 1864 мм;
  • высота — 1571 мм;
  • колесная база — 2785 мм;
  • масса — 1842 кг.
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В салоне установлены виртуальный щиток приборов и большой портретный тачскрин
Фото: Renault

Салон Renault Scenic E-Tech

Родство с Renault Megane 2023 просматривается в салон. Электрокроссовер получил виртуальную панель приборов и 12,3-дюймовый портретный тачскрин новой мультимедийной системы OpenR.

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Разработчики утверждают, что у авто очень просторный второй ряд, а также вместительный багажник объемом 545-1670 л. К тому же, в салоне предусмотрены многочисленные отсеки для мелочи суммарным объемом 38,7 л.

Салон Renault Scenic 2024, Renault Scenic, Renault Scenic E-Tech, новый Renault Scenic, электромобиль Renault Fullscreen
У кроссовера просторный второй ряд
Фото: Renault

Базовая комплектация Renault Scenic E-Tech включает тепловой насос, беспроводную зарядку смартфона, навигацию на основе Google Maps и 30 систем безопасности. Среди опций появились массаж сидений и панорамная крыша с изменяемой тонировкой.

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Объем багажника составляет 545-1670 л
Фото: Renault

Новый Renault Scenic, характеристики

Электромобиль Renault Scenic 2024 предложат в двух версиях. Базовый вариант получил 170-сильный мотор и батарею на 60 кВт∙ч. Он способен разогнаться до 100 км/ч за 9,3 с, развить 150 км/ч и проехать свыше 420 км без подзарядки.

Топовая версия оснащена 220-сильным мотором и батареей емкостью 87 кВт∙ч. Разгон до 100 км/ч в этом случае занимает 8,4 с, максимальная скорость составляет 170 км/ч, а запас хода – 610 км. Зарядка батареи в быстром режиме на 80% занимает 30 минут.

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