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Renault выпустит недорогой компактный кроссовер: первые подробности и фото

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Фото: Renault | Renault Kardian представят 25 октября

Renault Kardian — недорогой компактный кроссовер для города. Дизайн модели будет выдержан в духе новой Dacia Sandero Stepway.

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Renault анонсировали новый кроссовер Kardian. Бюджетная модель будет презентована 25 октября. Об этом сообщается на официальном сайте Renault.

Renault Kardian, новый Renault Kardian, кроссовер Renault Fullscreen
Компактный кроссовер будет недорогим
Фото: Renault

Новый Renault Kardian представят в Рио-де-Жанейро, ведь именно в Бразилии поначалу наладят выпуск модели. Пока официальной информации о ней немного, но известно, что это будет небольшой кроссовер В-класса. Название получено слова guardian ("охранник").

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В интернет попали рендеры модели
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Ранее в интернет попали рендеры таинственного кроссовера Renault – скорее всего, это и есть Kardian. Его дизайн выдержан в духе Dacia/Renault Sandero Stepway. У авто выраженный пластиковый обвес, широкая решетка радиатора и изогнутая оконная линия. Передняя оптика выполнена "двухэтажной", а задняя – выдержана в стилистике Renault Captur.

Renault Kardian, новый Renault Kardian, кроссовер Renault Fullscreen
Фонари выполнены в духе Renault Captur

Ожидается, что бюджетный кроссовер Renault будут оснащать 1,0-литровыми бензиновыми двигателями – как атмосферными, так и турбированными. Также на отдельных рынках может появиться вариант с заводским ГБО.

Ранее Фокус сообщал, что новый Sandero четвертого поколения станет недорогим электромобилем.

Также мы писали, что Renault снимут с производства свой самый дешевый электромобиль.