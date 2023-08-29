Renault выпустит недорогой компактный кроссовер: первые подробности и фото

Renault Kardian — недорогой компактный кроссовер для города. Дизайн модели будет выдержан в духе новой Dacia Sandero Stepway.

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Renault анонсировали новый кроссовер Kardian. Бюджетная модель будет презентована 25 октября. Об этом сообщается на официальном сайте Renault.

Компактный кроссовер будет недорогим Фото: Renault

Новый Renault Kardian представят в Рио-де-Жанейро, ведь именно в Бразилии поначалу наладят выпуск модели. Пока официальной информации о ней немного, но известно, что это будет небольшой кроссовер В-класса. Название получено слова guardian ("охранник").

В интернет попали рендеры модели

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Ранее в интернет попали рендеры таинственного кроссовера Renault – скорее всего, это и есть Kardian. Его дизайн выдержан в духе Dacia/Renault Sandero Stepway. У авто выраженный пластиковый обвес, широкая решетка радиатора и изогнутая оконная линия. Передняя оптика выполнена "двухэтажной", а задняя – выдержана в стилистике Renault Captur.

Фонари выполнены в духе Renault Captur

Ожидается, что бюджетный кроссовер Renault будут оснащать 1,0-литровыми бензиновыми двигателями – как атмосферными, так и турбированными. Также на отдельных рынках может появиться вариант с заводским ГБО.

Ранее Фокус сообщал, что новый Sandero четвертого поколения станет недорогим электромобилем.

Также мы писали, что Renault снимут с производства свой самый дешевый электромобиль.