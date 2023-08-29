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Renault випустить недорогий компактний кросовер: перші подробиці та фото

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Фото: Renault | Renault Kardian представлять 25 жовтня

Renault Kardian — недорогий компактний кросовер для міста. Дизайн моделі буде витримано в дусі нової Dacia Sandero Stepway.

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Renault анонсували новий кросовер Kardian. Бюджетна модель буде презентована 25 жовтня. Про це повідомляється на офіційному сайті Renault.

Renault Kardian, новий Renault Kardian, кросовер Renault Fullscreen
Компактний кросовер буде недорогим
Фото: Renault

Новий Renault Kardian представлять у Ріо-де-Жанейро, адже саме в Бразилії спочатку налагодять випуск моделі. Поки що офіційної інформації про неї небагато, але відомо, що це буде невеликий кросовер В-класу. Назва отримана від слова guardian ("охоронець").

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В інтернет потрапили рендери моделі
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Раніше в інтернет потрапили рендери таємничого кросовера Renault — найімовірніше, це і є Kardian. Його дизайн витриманий у дусі Dacia/Renault Sandero Stepway. У авто виражений пластиковий обвіс, широка решітка радіатора і вигнута віконна лінія. Передня оптика виконана "двоповерховою", а задня — витримана в стилістиці Renault Captur.

Renault Kardian, новий Renault Kardian, кросовер Renault Fullscreen
Ліхтарі виконані в дусі Renault Captur

Очікується, що бюджетний кросовер Renault оснащуватимуть 1,0-літровими бензиновими двигунами — як атмосферними, так і турбованими. Також на окремих ринках може з'явитися варіант із заводським ГБО.

Раніше Фокус повідомляв, що новий Sandero четвертого покоління стане недорогим електромобілем.

Також ми писали, що Renault знімуть з виробництва свій найдешевший електромобіль.