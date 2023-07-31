На український ринок повернеться недорогий кросовер Renault: подробиці та ціни (фото)

Новий Renault Captur запропонують із бензиновими турбомоторами на 130 і 155 к. с. Базова комплектація кросовера включає безключовий доступ, клімат-контроль і підігрів сидінь.

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Кросовер Renault Captur повертається в Україну. Компактна модель з'явиться на нашому ринку з жовтня. Про це повідомляється на офіційному сайті Renault в Україні.

У нашій країні з'явиться дорестайлінгова версія моделі, проте до 2024 року Captur пройде оновлення. У лінійці Renault в Україні він займе нішу між Renault Duster і Koleos.

Кросовер буде доступний з 1,3-літровими турбомоторами Фото: Renault

Новий Renault Captur 2023 запропонують із бензиновими 1,3-літровими турбомоторами потужністю 130 і 155 к. с. Стартова вартість становитиме 910 300 і 974 400 гривень, відповідно. Обидві версії отримають 7-ступінчастий робот із двома зчепленнями.

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Середня витрата пального становить 6,6 л/100 км в обох модифікаціях. Топовий варіант Renault Captur здатний розганятися до 100 км/год за 8,6 с і розвинути 202 км/год.

Топова версія отримала віртуальний щиток приладів Фото: Renault

Базова комплектація Renault Captur 2023 охоплює 17-дюймові диски, діодні фари, клімат-контроль, безключовий доступ, 7-дюймовий тачскрін, підігрів сидінь, парктронік, датчики світла і дощу. У топовому варіанті додано віртуальний щиток приладів, підігрів керма і камеру.

Об'єм багажника становить 422-536 л Фото: Renault

Крім того, у всіх Renault Captur 2023 передбачені регульовані задні сидіння, що дають змогу варіювати об'єм багажника в межах 422-536 л.

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