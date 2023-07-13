Підтримайте нас RU
RU
Розділи
Матеріали
Підтримайте нас
Авто

Новий Renault Scenic 2024 показали на перших офіційних фото

Renault Scenic 2024, Renault Scenic, новий Renault Scenic, електромобіль Renault, кросовер Renault
Фото: Renault | Renault Scenic вирізняється гранованим дизайном

Новий Renault Scenic стане електрокросовером на платформі моделі Megane. Його оснастять 218-сильним мотором, а запас ходу становитиме щонайменше 450 км.

Related video

Опубліковано офіційні знімки Renault Scenic нового покоління. Сімейна модель повертається в новому форматі — як електричний кросовер. Її презентація відбудеться 4 вересня на автосалоні в Мюнхені. Про це повідомляє офіційний сайт Renault.

Новий Renault Scenic показали в камуфляжі, але його дизайн можна розгледіти. Стиліст Renault Жиль Відаль заявив, що зовнішність серійного Scenic готова на 90%.

Renault Scenic 2024, Renault Scenic, новий Renault Scenic, електромобіль Renault, кросовер Renault Fullscreen
Кросовер сягає 4,5 м у довжину
Фото: Renault

Кросовер Renault Scenic 2024 збереже гранований дизайн передсерійного концепт-кара, але буде стриманішим на вигляд. У авто високий капот, довгасті фари і вигнуті ходові вогні, а дверні ручки виконані висувними.

Електромобіль Renault Scenic побудують на платформі CMF-EV. Кросовер використовує агрегати нового Megane, але більший за розмірами.

Важливо
Розкрито подробиці нового Sandero: він стане бюджетним електромобілем (фото)
Розкрито подробиці нового Sandero: він стане бюджетним електромобілем (фото)

Габарити Renault Scenic 2024:

  • довжина — 4490 мм;
  • ширина — 1900 мм;
  • висота — 1590 мм.
новий Renault Scenic, Renault Scenic 2024, Renault Scenic, електромобіль Renault, кросовер Renault Fullscreen
Електрокар оснастять 218-сильним мотором
Фото: Renault

У Renault Megane 2023 запозичать і силову установку. Електрокросовер отримає 218-сильний мотор і батарею ємністю 60 кВт∙год. Запас ходу становитиме щонайменше 450 км.

Раніше Фокус розповідав про новий електромобіль Renault 5. Він коштуватиме 20-25 тис. євро, а його запас ходу становитиме до 400 км.

Також ми писали, що кросовер Renault Arkana пройшов оновлення.