Новый Renault Scenic 2024 показали на первых официальных фото
Новый Renault Scenic станет электрокроссовером на платформе модели Megane. Его оснастят 218-сильным мотором, а запас хода составит не менее 450 км.
Опубликованы официальные снимки Renault Scenic нового поколения. Семейная модель возвращается в новом формате – как электрический кроссовер. Ее презентация состоится 4 сентября на автосалоне в Мюнхене. Об этом сообщает официальный сайт Renault.
Новый Renault Scenic показали в камуфляже, но его дизайн можно разглядеть. Стилист Renault Жиль Видаль заявил, что внешность серийного Scenic готова на 90%.
Кроссовер Renault Scenic 2024 сохранит граненый дизайн предсерийного концепт-кара, но будет сдержаннее на вид. У авто высокий капот, продолговатые фары и изогнутые ходовые огни, а дверные ручки выполнены выдвижными.
Электромобиль Renault Scenic построят на платформе CMF-EV. Кроссовер использует агрегаты нового Megane, но крупнее по размерам.Важно
Габариты Renault Scenic 2024:
- длина – 4490 мм;
- ширина – 1900 мм;
- высота – 1590 мм.
У Renault Megane 2023 позаимствуют и силовую установку. Электрокроссовер получит 218-сильный мотор и батарею емкостью 60 кВт∙ч. Запас хода составит не менее 450 км.
Ранее Фокус рассказывал про новый электромобиль Renault 5. Он будет стоить 20-25 тыс. евро, а его запас хода составит до 400 км.
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