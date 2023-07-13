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Новый Renault Scenic 2024 показали на первых официальных фото

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Фото: Renault | Renault Scenic отличается граненым дизайном

Новый Renault Scenic станет электрокроссовером на платформе модели Megane. Его оснастят 218-сильным мотором, а запас хода составит не менее 450 км.

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Опубликованы официальные снимки Renault Scenic нового поколения. Семейная модель возвращается в новом формате – как электрический кроссовер. Ее презентация состоится 4 сентября на автосалоне в Мюнхене. Об этом сообщает официальный сайт Renault.

Новый Renault Scenic показали в камуфляже, но его дизайн можно разглядеть. Стилист Renault Жиль Видаль заявил, что внешность серийного Scenic готова на 90%.

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Кроссовер достигает 4,5 м в длину
Фото: Renault

Кроссовер Renault Scenic 2024 сохранит граненый дизайн предсерийного концепт-кара, но будет сдержаннее на вид. У авто высокий капот, продолговатые фары и изогнутые ходовые огни, а дверные ручки выполнены выдвижными.

Электромобиль Renault Scenic построят на платформе CMF-EV. Кроссовер использует агрегаты нового Megane, но крупнее по размерам.

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Габариты Renault Scenic 2024:

  • длина – 4490 мм;
  • ширина – 1900 мм;
  • высота – 1590 мм.
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Электрокар оснастят 218-сильным мотором
Фото: Renault

У Renault Megane 2023 позаимствуют и силовую установку. Электрокроссовер получит 218-сильный мотор и батарею емкостью 60 кВт∙ч. Запас хода составит не менее 450 км.

Ранее Фокус рассказывал про новый электромобиль Renault 5. Он будет стоить 20-25 тыс. евро, а его запас хода составит до 400 км.

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