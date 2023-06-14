Представлений прототип нового Renault Scenic: це електричний кросовер (відео)

Новий Renault Scenic кардинально зміниться та стане електричним кросовером. Передсерійний варіант моделі здатний розпізнавати водія та спілкуватися з ним.

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У Парижі на виставці інновацій Viva Tech показали новий Renault H1st Vision. Концепт-кар є провісником Renault Scenic 2024 модельного року. Подробиці авто розкрили на офіційному сайті французького автовиробника.

H1st Vision — доопрацьована версія торішнього концепт-кара Renault Scenic. Це невеликий кросовер довжиною 4490 мм при колісній базі 2835 мм.

Новий Renault Scenic стане електрокросовером Фото: Renault

Як відомо, у Renault відмовилися від Scenic у кузові мінівен і вирішили зробити його позашляховим за прикладом старшого брата Espace. Мало того, модель запропонують в електричній та водневій версіях.

Кросовер Renault H1st Vision розробили у співпраці з відомими компаніями Atos, Dassault Systemes, Orange, STMicroelectronics та Thales. Візуально він нічим не відрізняється від попередника, адже всі зміни сталися усередині.

Автомобіль отримав біометричні датчики та віртуального помічника Фото: Renault

Електромобіль Renault одержав цілий набір сучасних технологій. Зокрема, для доступу до салону не потрібен ключ або навіть смартфон – використовується біометрична автентифікація. Автомобіль запам'ятовує обличчя, зріст та ходу власника і розпізнає його.

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Біометричні датчики встановлені і в салоні Renault H1st Vision – вони стежать за станом здоров'я та настроєм водія. Якщо сенсори зафіксують стрес або агресію, авто спробує заспокоїти водія, змінивши підсвічування або ввімкнувши розслаблюючу музику.

Крім того, у Renault H1st Vision передбачено віртуальний помічник, здатний спілкуватися з водієм. Його обличчя виведено на центральний дисплей та проектується на бічному склі. На додаток передбачена технологія комунікації з іншими авто та "розумною" інфраструктурою (V2X).

Характеристики Renault H1st Vision не розголошують. Відомо, що він є електрокаром та оснащений функцією двонаправленої зарядки.

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