Представлений прототип нового Renault Scenic: це електричний кросовер (відео)
Новий Renault Scenic кардинально зміниться та стане електричним кросовером. Передсерійний варіант моделі здатний розпізнавати водія та спілкуватися з ним.
У Парижі на виставці інновацій Viva Tech показали новий Renault H1st Vision. Концепт-кар є провісником Renault Scenic 2024 модельного року. Подробиці авто розкрили на офіційному сайті французького автовиробника.
H1st Vision — доопрацьована версія торішнього концепт-кара Renault Scenic. Це невеликий кросовер довжиною 4490 мм при колісній базі 2835 мм.
Як відомо, у Renault відмовилися від Scenic у кузові мінівен і вирішили зробити його позашляховим за прикладом старшого брата Espace. Мало того, модель запропонують в електричній та водневій версіях.
Кросовер Renault H1st Vision розробили у співпраці з відомими компаніями Atos, Dassault Systemes, Orange, STMicroelectronics та Thales. Візуально він нічим не відрізняється від попередника, адже всі зміни сталися усередині.
Електромобіль Renault одержав цілий набір сучасних технологій. Зокрема, для доступу до салону не потрібен ключ або навіть смартфон – використовується біометрична автентифікація. Автомобіль запам'ятовує обличчя, зріст та ходу власника і розпізнає його.Важливо
Біометричні датчики встановлені і в салоні Renault H1st Vision – вони стежать за станом здоров'я та настроєм водія. Якщо сенсори зафіксують стрес або агресію, авто спробує заспокоїти водія, змінивши підсвічування або ввімкнувши розслаблюючу музику.
Крім того, у Renault H1st Vision передбачено віртуальний помічник, здатний спілкуватися з водієм. Його обличчя виведено на центральний дисплей та проектується на бічному склі. На додаток передбачена технологія комунікації з іншими авто та "розумною" інфраструктурою (V2X).
Характеристики Renault H1st Vision не розголошують. Відомо, що він є електрокаром та оснащений функцією двонаправленої зарядки.
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