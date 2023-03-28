Кардинальні зміни: новий Renault Espace 2023 став сімейним кросовером (фото)
Кросовер Renault Espace 2023 доступний у варіантах на 5 та 7 місць. Модель дебютувала у топовій гібридній версії потужністю 200 к. с.
У Франції презентовано новий Renault Espace шостого покоління. Модель кардинально змінилася — тепер це не мінівен, а флагманський кросовер, який змінив Renault Koleos. Подробиці авто розкрили на офіційному сайті французької марки.
Дизайн Renault Espace 2023
Як і очікувалося, Espace виявився подовженою на 210 мм версією Renault Austral. Дизайном він повторює молодшого брата і впізнається по подовженим заднім дверям та звису. Крім того, кросовер отримав особливу решітку радіатора.
Розміри Renault Espace 2023:
- довжина — 4720 мм;
- ширина — 1830 мм;
- висота — 1645 мм;
- колісна база — 2740 мм.
Салон Renault Espace 2023
Модель запропонована у версіях на 5 і 7 місць, причому крісла другого ряду отримали горизонтальне регулювання та змінний нахил спинок. З трьома рядами сидінь об'єм багажника дорівнює 159 л, а з двома – 777 л. Якщо скласти всі задні крісла, то вийде 1818-літровий відсік. Також усередині передбачено численні відділення для дрібної поклажі сумарним об'ємом 39 л.
Передня панель без змін запозичена у Austral. Кросовер Renault Espace 2023 отримав віртуальну панель приладів та 12-дюймовий тачскрин портретного формату.Важливо
Серед опцій є проєкція на лобове скло, діодне підсвічування салону з 48 кольорами, бездротове заряджання смартфонів та величезний панорамний дах довжиною 1,33 м.
Кросовер Renault Espace, характеристики
Новий Renault Espace 2023 дебютував у топовій гібридній версії E-Tech з 1,3-літровим бензиновим двигуном та електромотором. Сумарно розвивають 200 к. с., що дозволяє розганятися до 100 км/год за 8,8 с та розвивати 175 км/год. Витрата палива становить 4,6 л/100 км у змішаному циклі. Пізніше лінійку поповнять 1,3-літрові бензинові турбомотори, а дизельних версій не буде.
Крім того, кросовер Renault Espace отримав як опцію керовані задні колеса. Завдяки їм діаметр розвороту становить лише 10,4 м.
Раніше Фокус повідомляв, що Renault готують недорогого конкурента BMW X4, і він також буде побудований на базі Austral.
Також ми писали, що Renault показали недорогий електричний кросовер-фургон.