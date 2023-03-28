Кардинальні зміни: новий Renault Espace 2023 став сімейним кросовером (фото)

Кросовер Renault Espace 2023 доступний у варіантах на 5 та 7 місць. Модель дебютувала у топовій гібридній версії потужністю 200 к. с.

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У Франції презентовано новий Renault Espace шостого покоління. Модель кардинально змінилася — тепер це не мінівен, а флагманський кросовер, який змінив Renault Koleos. Подробиці авто розкрили на офіційному сайті французької марки.

Espace отримав особливу решітку радіатора Фото: Renault

Дизайн Renault Espace 2023

Як і очікувалося, Espace виявився подовженою на 210 мм версією Renault Austral. Дизайном він повторює молодшого брата і впізнається по подовженим заднім дверям та звису. Крім того, кросовер отримав особливу решітку радіатора.

Розміри Renault Espace 2023:

довжина — 4720 мм;

ширина — 1830 мм;

висота — 1645 мм;

колісна база — 2740 мм.

Кросовер обладнаний віртуальною панеллю приладів і тачскрином портретного формату Фото: Renault

Салон Renault Espace 2023

Модель запропонована у версіях на 5 і 7 місць, причому крісла другого ряду отримали горизонтальне регулювання та змінний нахил спинок. З трьома рядами сидінь об'єм багажника дорівнює 159 л, а з двома – 777 л. Якщо скласти всі задні крісла, то вийде 1818-літровий відсік. Також усередині передбачено численні відділення для дрібної поклажі сумарним об'ємом 39 л.

На вибір запропоновано версії на 5 та 7 місць Фото: Renault

Передня панель без змін запозичена у Austral. Кросовер Renault Espace 2023 отримав віртуальну панель приладів та 12-дюймовий тачскрин портретного формату.

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Серед опцій є проєкція на лобове скло, діодне підсвічування салону з 48 кольорами, бездротове заряджання смартфонів та величезний панорамний дах довжиною 1,33 м.

У семимісній версії об'єм багажника дорівнює 159-1818 л Фото: Renault

Кросовер Renault Espace, характеристики

Новий Renault Espace 2023 дебютував у топовій гібридній версії E-Tech з 1,3-літровим бензиновим двигуном та електромотором. Сумарно розвивають 200 к. с., що дозволяє розганятися до 100 км/год за 8,8 с та розвивати 175 км/год. Витрата палива становить 4,6 л/100 км у змішаному циклі. Пізніше лінійку поповнять 1,3-літрові бензинові турбомотори, а дизельних версій не буде.

Кросовер Renault Espace дебютував у гібридній версії Фото: Renault

Крім того, кросовер Renault Espace отримав як опцію керовані задні колеса. Завдяки їм діаметр розвороту становить лише 10,4 м.

Раніше Фокус повідомляв, що Renault готують недорогого конкурента BMW X4, і він також буде побудований на базі Austral.

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