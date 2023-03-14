Бюджетний брат Smart: в Україні з'явився найдешевший електромобіль Renault (фото)

Мініатюрний Renault Twingo Z.E. сягає всього 3,6 м і побудований на базі Smart. Електрокар оснащений 82-сильним двигуном і може проїхати 190 км без підзарядки.

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Електрокар побудований на платформі Smart

Більшість Renault Twingo третього покоління є бензиновими, проте в 2021 лінійку моделі поповнила електрична версія. У цьому немає нічого дивного, адже модель збудована на платформі Smart, а ця німецька марка повністю перейшла на електрокари. Тобто силову установку розробляти не довелося.

Запас ходу авто становить 190 км.

Електромобіль Renault Twingo Z.E. оснащений 82-сильним двигуном на задній осі. Він здатний розвинути 135 км/год та розігнатися до 100 км/год за 12,6 с.

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Батарея Renault Twingo Z.E. дещо більша, ніж у спорідненого Smart – ємністю 22 кВт∙год. Заявлений запас ходу складає 190 км.

Комплектація Twingo включає клімат-контроль, круїз-контроль та камеру заднього виду

Компактний 3,6-метровий електрокар Renault Twingo Z.E. відноситься до А-класу. Хетчбек візуально практично не відрізняється від бензинової версії – його видає лише змінений дизайн передньої частини.

Електрокар оснащений 82-сильним двигуном

У Європі новий Renault Twingo Z.E. коштує від 24 165 євро. Оснащення авто включає клімат-контроль, круїз-контроль, камеру заднього виду, підігрів сидінь, датчики дощу та світла.

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