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Авто

Бюджетный брат Smart: в Украине появился самый дешевый электромобиль Renault (фото)

Новый Renault Twingo Z.E., Новый Renault Twingo, Renault Twingo Z.E., Renault Twingo, электромобиль Renault Twingo
Renault Twingo Z.E. — электрический хэтчбек А-класса

Миниатюрный Renault Twingo Z.E. достигает всего 3,6 м и построен на базе Smart. Электрокар оснащен 82-сильным мотором и может проехать 190 км без подзарядки.

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В Украину привезли первый Renault Twingo Z.E. Это самый доступный электрокар французского бренда на европейском рынке. Об авто рассказали на сайте Nextcar.

Новый Renault Twingo Z.E., Новый Renault Twingo, Renault Twingo Z.E., Renault Twingo, электромобиль Renault Twingo Fullscreen
Электрокар построен на платформе Smart

Большинство Renault Twingo третьего поколения являются бензиновыми, однако в 2021 году линейку модели пополнила электрическая версия. В этом нет ничего удивительного, ведь модель построена на платформе Smart, а эта немецкая марка полностью перешла на электрокары. То есть, силовую установку разрабатывать не пришлось.

Новый Renault Twingo Z.E., Новый Renault Twingo, Renault Twingo Z.E., Renault Twingo, электромобиль Renault Twingo Fullscreen
Запас хода авто составляет 190 км

Электромобиль Renault Twingo Z.E. оснащен 82-сильным мотором на задней оси. Он способен развить 135 км/ч и разогнаться до 100 км/ч за 12,6 с.

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Батарея Renault Twingo Z.E. несколько больше, чем у родственного Smart – емкостью 22 кВт∙ч. Заявленный запас хода составляет 190 км.

Новый Renault Twingo Z.E., Новый Renault Twingo, Renault Twingo Z.E., Renault Twingo, электромобиль Renault Twingo Fullscreen
Комплектация Twingo включает климат-контроль, круиз-контроль и камеру заднего вида

Компактный 3,6-метровый электрокар Renault Twingo Z.E. относится к А-классу. Хэтчбек визуально практически не отличается от бензиновой версии – его выдает только измененный дизайн передней части.

Новый Renault Twingo Z.E., Новый Renault Twingo, Renault Twingo Z.E., Renault Twingo, электромобиль Renault Twingo Fullscreen
Электрокар оснащен 82-сильным мотором

В Европе новый Renault Twingo Z.E. стоит от 24 165 евро. Оснащение авто включает климат-контроль, круиз-контроль, камеру заднего вида, подогрев сидений, датчики дождя и света.

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