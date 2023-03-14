Бюджетный брат Smart: в Украине появился самый дешевый электромобиль Renault (фото)

Миниатюрный Renault Twingo Z.E. достигает всего 3,6 м и построен на базе Smart. Электрокар оснащен 82-сильным мотором и может проехать 190 км без подзарядки.

Related video

В Украину привезли первый Renault Twingo Z.E. Это самый доступный электрокар французского бренда на европейском рынке. Об авто рассказали на сайте Nextcar.

Электрокар построен на платформе Smart

Большинство Renault Twingo третьего поколения являются бензиновыми, однако в 2021 году линейку модели пополнила электрическая версия. В этом нет ничего удивительного, ведь модель построена на платформе Smart, а эта немецкая марка полностью перешла на электрокары. То есть, силовую установку разрабатывать не пришлось.

Запас хода авто составляет 190 км

Электромобиль Renault Twingo Z.E. оснащен 82-сильным мотором на задней оси. Он способен развить 135 км/ч и разогнаться до 100 км/ч за 12,6 с.

Важно

Флагманский кроссовер Renault показали на фото и видео до премьеры

Батарея Renault Twingo Z.E. несколько больше, чем у родственного Smart – емкостью 22 кВт∙ч. Заявленный запас хода составляет 190 км.

Комплектация Twingo включает климат-контроль, круиз-контроль и камеру заднего вида

Компактный 3,6-метровый электрокар Renault Twingo Z.E. относится к А-классу. Хэтчбек визуально практически не отличается от бензиновой версии – его выдает только измененный дизайн передней части.

Электрокар оснащен 82-сильным мотором

В Европе новый Renault Twingo Z.E. стоит от 24 165 евро. Оснащение авто включает климат-контроль, круиз-контроль, камеру заднего вида, подогрев сидений, датчики дождя и света.

Ранее Фокус сообщал, что новый Renault Sandero третьего поколения рассекретили до премьеры.

Также мы рассказывали про новый недорогой кроссовер Bigster от Renault и Dacia.