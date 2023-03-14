Бюджетный брат Smart: в Украине появился самый дешевый электромобиль Renault (фото)
Миниатюрный Renault Twingo Z.E. достигает всего 3,6 м и построен на базе Smart. Электрокар оснащен 82-сильным мотором и может проехать 190 км без подзарядки.
В Украину привезли первый Renault Twingo Z.E. Это самый доступный электрокар французского бренда на европейском рынке. Об авто рассказали на сайте Nextcar.
Большинство Renault Twingo третьего поколения являются бензиновыми, однако в 2021 году линейку модели пополнила электрическая версия. В этом нет ничего удивительного, ведь модель построена на платформе Smart, а эта немецкая марка полностью перешла на электрокары. То есть, силовую установку разрабатывать не пришлось.
Электромобиль Renault Twingo Z.E. оснащен 82-сильным мотором на задней оси. Он способен развить 135 км/ч и разогнаться до 100 км/ч за 12,6 с.
Батарея Renault Twingo Z.E. несколько больше, чем у родственного Smart – емкостью 22 кВт∙ч. Заявленный запас хода составляет 190 км.
Компактный 3,6-метровый электрокар Renault Twingo Z.E. относится к А-классу. Хэтчбек визуально практически не отличается от бензиновой версии – его выдает только измененный дизайн передней части.
В Европе новый Renault Twingo Z.E. стоит от 24 165 евро. Оснащение авто включает климат-контроль, круиз-контроль, камеру заднего вида, подогрев сидений, датчики дождя и света.
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