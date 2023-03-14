Новый Renault Sandero 2023 полностью рассекретили до премьеры (фото)
Renault Sandero 2023 существенно отличается по дизайну от версии от Dacia. Хэтчбек предложат в бензиновых версиях, а также с заводским ГБО.
В интернет попали патентные изображения Renault Sandero нового поколения. Бюджетный хэтчбек представят в нынешнем году. Об этом сообщает сайт Autoweek.
Новый Sandero третьего поколения выпускают под маркой Dacia с 2020 года и он является одной из самых популярных моделей в Европе. А вот версия под брендом Renault до сих пор не появилась, хотя родственный седан Renault Logan уже появился.Важно
Ожидается, что официальная презентация Renault Sandero 2023 состоится в Бразилии. Судя по изображениям, хэтчбек будет существенно отличаться по дизайну от версии с логотипом Dacia.
У Renault Sandero полностью новая передняя часть с измененной решеткой радиатора и "двухэтажными" фарами. Сзади установлены другие С-образные фонари в стиле Renault Captur. На изображения попал внедорожный вариант Stepway – он узнается по пластиковому защитному обвесу.
Новый Renault Sandero будут оснащать 1,0-литровыми бензиновыми двигателями – 65-сильным атмосферным и турбированными на 90 и 110 л. с. В отдельных странах также может появиться модификация на 100 л. с. с заводским ГБО. Хэтчбек предложат с 5-ступенчатой механической КПП и вариатором.
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