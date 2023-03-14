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Авто

Новый Renault Sandero 2023 полностью рассекретили до премьеры (фото)

Новый Renault Sandero, Renault Sandero, Renault Sandero 2023, Новый Renault Sandero Stepway
Renault Sandero отличается от версии от Dacia дизайном передней части

Renault Sandero 2023 существенно отличается по дизайну от версии от Dacia. Хэтчбек предложат в бензиновых версиях, а также с заводским ГБО.

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В интернет попали патентные изображения Renault Sandero нового поколения. Бюджетный хэтчбек представят в нынешнем году. Об этом сообщает сайт Autoweek.

Новый Renault Sandero, Renault Sandero, Renault Sandero 2023, Новый Renault Sandero Stepway Fullscreen
Версия Stepway узнается по пластиковому обвесу

Новый Sandero третьего поколения выпускают под маркой Dacia с 2020 года и он является одной из самых популярных моделей в Европе. А вот версия под брендом Renault до сих пор не появилась, хотя родственный седан Renault Logan уже появился.

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Ожидается, что официальная презентация Renault Sandero 2023 состоится в Бразилии. Судя по изображениям, хэтчбек будет существенно отличаться по дизайну от версии с логотипом Dacia.

Новый Renault Sandero, Renault Sandero, Renault Sandero 2023, Новый Renault Sandero Stepway Fullscreen
Сзади установлены новые С-образные фонари

У Renault Sandero полностью новая передняя часть с измененной решеткой радиатора и "двухэтажными" фарами. Сзади установлены другие С-образные фонари в стиле Renault Captur. На изображения попал внедорожный вариант Stepway – он узнается по пластиковому защитному обвесу.

Новый Renault Sandero будут оснащать 1,0-литровыми бензиновыми двигателями – 65-сильным атмосферным и турбированными на 90 и 110 л. с. В отдельных странах также может появиться модификация на 100 л. с. с заводским ГБО. Хэтчбек предложат с 5-ступенчатой механической КПП и вариатором.

Ранее Фокус сообщал, что флагманский кроссовер Renault показали на первых тизерах.

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