Старший брат "Дастера": раскрыты подробности недорогого кроссовера Dacia Bigster (фото)

Бюджетный Dacia Bigster будет стоить на уровне моделей классом ниже. Кроссовер предложат в бензиновом и гибридном исполнении, а также с заводским ГБО.

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Новый Dacia Bigster дебютирует несколько позже, чем ожидалось. Флагманский кроссовер от румынского бренда Renault Group должны представить в в начале 2025 года. Подробностями новой модели поделился с журналистами издания Autocar руководитель отдела продаж и маркетинга Dacia Хавьер Мартинет.

Он сообщил, что кроссовер Dacia Bigster будет построен на платформе CMF, как Renault Austral и Espace, а также Nissan Qashqai и X-Trail. В то же время, в Dacia делают все возможное, чтобы сделать новую модель существенно дешевле собратьев, ведь доступность является основным преимуществом румынского бренда.

Концепт-кар Dacia Bigster Фото: Dacia

Кроссовер Dacia Bigster будет стоить на уровне моделей классом ниже. По словам Ксавье Мартинета, этого можно сделать, уменьшив количество дорогих систем активной безопасности в базовой версии. Кроме того, у кроссовера будет немного вариантов комплектации.

Новый Dacia Bigster будет достигать около 4,6 м в длину и сохранит рубленный дизайн предсерийного концепт-кара. К слову, в таком же стиле будет выполнен и новый Duster третьего поколения.

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Модель предложат с 1,2-литровыми бензиновыми турбомоторами на 120 и 140 л. с., а также со 160-сильной гибридной установкой от Renault Captur. Ожидается и вариант с заводским ГБО. Будут доступны версии с передним и полным приводом.

Ранее Фокус сообщал, что Renault обновили свой флагманский кроссовер. Он получил грузовую версию.

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