Старший брат "Дастера": раскрыты подробности недорогого кроссовера Dacia Bigster (фото)
Бюджетный Dacia Bigster будет стоить на уровне моделей классом ниже. Кроссовер предложат в бензиновом и гибридном исполнении, а также с заводским ГБО.
Новый Dacia Bigster дебютирует несколько позже, чем ожидалось. Флагманский кроссовер от румынского бренда Renault Group должны представить в в начале 2025 года. Подробностями новой модели поделился с журналистами издания Autocar руководитель отдела продаж и маркетинга Dacia Хавьер Мартинет.
Он сообщил, что кроссовер Dacia Bigster будет построен на платформе CMF, как Renault Austral и Espace, а также Nissan Qashqai и X-Trail. В то же время, в Dacia делают все возможное, чтобы сделать новую модель существенно дешевле собратьев, ведь доступность является основным преимуществом румынского бренда.
Кроссовер Dacia Bigster будет стоить на уровне моделей классом ниже. По словам Ксавье Мартинета, этого можно сделать, уменьшив количество дорогих систем активной безопасности в базовой версии. Кроме того, у кроссовера будет немного вариантов комплектации.
Новый Dacia Bigster будет достигать около 4,6 м в длину и сохранит рубленный дизайн предсерийного концепт-кара. К слову, в таком же стиле будет выполнен и новый Duster третьего поколения.Важно
Модель предложат с 1,2-литровыми бензиновыми турбомоторами на 120 и 140 л. с., а также со 160-сильной гибридной установкой от Renault Captur. Ожидается и вариант с заводским ГБО. Будут доступны версии с передним и полным приводом.
Ранее Фокус сообщал, что Renault обновили свой флагманский кроссовер. Он получил грузовую версию.
Также мы писали, что Lexus готовит компактный электрокроссовер с запасом хода 400 км.