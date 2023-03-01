Бюджетный семейный кроссовер от Renault превратили в практичный дом на колесах (фото)

Пакет опций Sleep Pack подойдет для тех, кто любит путешествовать на своем Dacia Jogger. Он предлагает двуспальную кровать, ящик для хранения, палатку и шторы.

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Dacia представила пакет Sleep Pack для бюджетного кроссовера Jogger. Он превращает трехрядный семейный автомобиль в практичный кемпер. Об этом рассказали на сайте Motor1.

Sleep Pack предназначен для тех, кто любит путешествовать на своем автомобиле. Благодаря этому пакету пассажирское пространство превращается в спальню за считанные минуты.

[ + – ] На матрасе с легкостью могут поместиться два человека Фото: Dacia

Пакет аксессуаров включает матрас, который может быть установлен на месте задних сидений. Помимо этого он поставляется в комплекте с деревянным ящиком, который дает дополнительно 220 литров места для хранения.

[ + – ] Помимо кровати предусмотрены места для хранения Фото: Dacia

Чтобы обеспечить больше приватности, к Sleep Pack прилагаются затемненные шторы. Также можно заказать палатку, которая крепится к задней части автомобиля.

[ + – ] Палатка доступна в качестве дополнительной опции Фото: Dacia

Пакет Sleep Pack доступен для Dacia Jogger 2023 по цене в 1585 долларов при заказе вместе с новым автомобилем. Если вы хотите оснастить свой Jogger этими аксессуарами отдельно, придется заплатить 1905 долларов.

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Sleep Pack доступен для всех версий кроссовера. Сперва его предложат во Франции, а затем и в других европейских странах.

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