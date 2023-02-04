Семейную Honda превратили в недорогой дом на колесах с расходом 5,3 л на 100 км (фото)

Honda Stepwgn Pop Joy является одним из самых доступных автодомов на рынке. В его салоне оборудовали четыре спальных места и кухню с раковиной, плитой и холодильником.

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Новая Honda Stepwgn 2022 получила оригинальную модификацию Pop Joy. Семейный минивэн переделали в практичный дом на колесах. Презентация модели состоялась на кемпинг-шоу в Токио, сообщает сайт Carscoops.

[ + – ] В салоне появился раскладной столик

Тюнинг Honda Stepwgn выполнили в японской компании White House, специализирующуюся на кемперах. Крыша минивэна теперь поднимается, чтобы увеличить высоту салона.

Задние кресла Honda Stepwgn Pop Joy разворачиваются, а еще внутри появился раскладной столик. Сиденья можно разложить, что образует два спальных места (еще два человека могут спать на кровати под крышей).

[ + – ] В багажнике авто разместили мини-кухню

Автодом Honda Stepwgn Pop Joy также получил кухню в багажнике. Она включает микроволновую печь, газовую плиту раковину, мини-холодильник и несколько шкафов для различной утвари. Оснащение включает трехзонный климат-контроль и электропривод сдвижных дверей.

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Минивэн Honda Stepwgn 2022 предложен с 1,5-литровым 150-сильным бензиновым турбомотором и 145-сильной гибридной установкой. В последнем случае расход топлива составляет всего 5,2 л/100 км. Доступны версии с передним и полным приводом. Купить автодом можно по цене от 27 700 до 46 700 долларов, то есть это один из самых дешевых кемперов в мире.

Ранее Фокус сообщал, что Honda возродила знаменитую модель Integra. Ее также можно выбрать в бензиновой и гибридной версиях.