Возвращение легенды: рассекречена новая Honda Integra 2023 (фото)

Возрожденная Honda Integra 2023 построена на базе модели Civic. Хэтчбек С-класса предложат в бензиновой и гибридной модификациях.

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В Китае дебютировал хэтчбек Honda Integra пятого поколения. Знаменитая модель поступит в продажу по цене примерно от 19 000 долларов. Подробности авто раскрыли на официальном сайте Honda.

[ + – ] Honda Integra построена на базе модели Civic Фото: Honda

Honda/Acura Integra известна с 1985 года и считается культовой молодежной моделью. Недавно ее решили возродить, причем как две отдельные модели.

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Новая Acura Integra – премиальный лифтбэк С-класса, ставший авто года в США. А вот Honda Integra 2023 – более дорогая версия модели Civic. Ранее дебютировал седан, а теперь к нему присоединился хэтчбек.

[ + – ] Модель предложена в бензиновой и гибридной версиях Фото: Honda

Новая Honda Integra отличается от Civic дизайном решетки радиаторов, фар и бамперов. В салоне хэтчбека более дорогая отделка. Кроме того, авто несколько крупнее собрата по размерам.

[ + – ] В салоне Honda Integra отличается от Civic отделкой Фото: Honda

Габариты Honda Integra 2023:

Длина – 4563 мм

Ширина – 1802 мм

Высота – 1415 мм

Колесная база – 2735 мм

Объем багажника – 410 л

[ + – ] Объем багажника Honda Integra составляет 410 л Фото: Honda

Хэтчбек Honda Integra 2023 со старта будет доступен с 1,5-литровым бензиновым турбомотором на 182 л. с. На выбор предложат 6-ступенчатую механическую КПП и вариатор. Позже линейку расширит 203-сильный гибрид Honda Integra e:HEV.

Ранее Фокус сообщал, что Honda готовит недорогой компактный кроссовер с выразительным дизайном.