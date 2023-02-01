Возвращение легенды: рассекречена новая Honda Integra 2023 (фото)
Возрожденная Honda Integra 2023 построена на базе модели Civic. Хэтчбек С-класса предложат в бензиновой и гибридной модификациях.
В Китае дебютировал хэтчбек Honda Integra пятого поколения. Знаменитая модель поступит в продажу по цене примерно от 19 000 долларов. Подробности авто раскрыли на официальном сайте Honda.
Honda/Acura Integra известна с 1985 года и считается культовой молодежной моделью. Недавно ее решили возродить, причем как две отдельные модели.Важно
Новая Acura Integra – премиальный лифтбэк С-класса, ставший авто года в США. А вот Honda Integra 2023 – более дорогая версия модели Civic. Ранее дебютировал седан, а теперь к нему присоединился хэтчбек.
Новая Honda Integra отличается от Civic дизайном решетки радиаторов, фар и бамперов. В салоне хэтчбека более дорогая отделка. Кроме того, авто несколько крупнее собрата по размерам.
Габариты Honda Integra 2023:
- Длина – 4563 мм
- Ширина – 1802 мм
- Высота – 1415 мм
- Колесная база – 2735 мм
- Объем багажника – 410 л
Хэтчбек Honda Integra 2023 со старта будет доступен с 1,5-литровым бензиновым турбомотором на 182 л. с. На выбор предложат 6-ступенчатую механическую КПП и вариатор. Позже линейку расширит 203-сильный гибрид Honda Integra e:HEV.
Ранее Фокус сообщал, что Honda готовит недорогой компактный кроссовер с выразительным дизайном.