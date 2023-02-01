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Авто

Возвращение легенды: рассекречена новая Honda Integra 2023 (фото)

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Фото: Honda | В Honda решили возродить знаменитую модель Integra

Возрожденная Honda Integra 2023 построена на базе модели Civic. Хэтчбек С-класса предложат в бензиновой и гибридной модификациях.

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В Китае дебютировал хэтчбек Honda Integra пятого поколения. Знаменитая модель поступит в продажу по цене примерно от 19 000 долларов. Подробности авто раскрыли на официальном сайте Honda.

Honda Integra 2023, Honda Integra, новая Honda Integra, Хонда Интегра, новая Хонда Интегра Fullscreen
Honda Integra построена на базе модели Civic
Фото: Honda

Honda/Acura Integra известна с 1985 года и считается культовой молодежной моделью. Недавно ее решили возродить, причем как две отдельные модели.

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Новая Acura Integra – премиальный лифтбэк С-класса, ставший авто года в США. А вот Honda Integra 2023 – более дорогая версия модели Civic. Ранее дебютировал седан, а теперь к нему присоединился хэтчбек.

Honda Integra 2023, Honda Integra, новая Honda Integra, Хонда Интегра, новая Хонда Интегра Fullscreen
Модель предложена в бензиновой и гибридной версиях
Фото: Honda

Новая Honda Integra отличается от Civic дизайном решетки радиаторов, фар и бамперов. В салоне хэтчбека более дорогая отделка. Кроме того, авто несколько крупнее собрата по размерам.

Honda Integra 2023, Honda Integra, новая Honda Integra, Хонда Интегра, новая Хонда Интегра Fullscreen
В салоне Honda Integra отличается от Civic отделкой
Фото: Honda

Габариты Honda Integra 2023:

  • Длина – 4563 мм
  • Ширина – 1802 мм
  • Высота – 1415 мм
  • Колесная база – 2735 мм
  • Объем багажника – 410 л
Honda Integra 2023, Honda Integra, новая Honda Integra, Хонда Интегра, новая Хонда Интегра Fullscreen
Объем багажника Honda Integra составляет 410 л
Фото: Honda

Хэтчбек Honda Integra 2023 со старта будет доступен с 1,5-литровым бензиновым турбомотором на 182 л. с. На выбор предложат 6-ступенчатую механическую КПП и вариатор. Позже линейку расширит 203-сильный гибрид Honda Integra e:HEV.

Ранее Фокус сообщал, что Honda готовит недорогой компактный кроссовер с выразительным дизайном.