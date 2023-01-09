Honda готовит недорогой компактный кроссовер с выразительным дизайном (фото)

Доступный кроссовер Honda будет достигать около 4,2-4,3 метра в длину. Модель предложат в бензиновой и гибридной модификациях.

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Модельный ряд Honda пополнит новый компактный кроссовер для города. Бюджетную модель представят летом нынешнего года. Первый ее тизер опубликовали на официальной странице Honda в Instagram.

Новый кроссовер Honda презентуют в Индии, ведь именно там планируют наладить выпуск модели. Впрочем, она должна появиться и в других странах. Основным конкурентом новичка называют Kia Seltos.

Пока подробностей о новой модели немного. Известно, что кроссовер будет построен на платформе седана Honda Amaze, а его длина составит около 4,2-4,3 м. Дизайн будет выполнен в духе Honda HR-V – с высоким капотом, широкой решеткой радиатора и продолговатыми фарами.

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Ожидается, что новая Honda со старта получит 1,5-литровый бензиновый двигатель мощностью 121 л. с. и будет доступна с 5-ступенчатой механической КПП или вариатором.

Позже линейку расширит 131-сильная гибридная модификация с установкой от того же кроссовера HR-V. Привод у кроссовера будет исключительно передним.

Ранее Фокус сообщал, что стартовало производство Honda Accord нового поколения. Эта модель также доступна в бензиновой и гибридной версиях.