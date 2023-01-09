Honda готує недорогий компактний кросовер із виразним дизайном (фото)

Доступний кросовер Honda досягатиме близько 4,2-4,3 метра завдовжки. Модель запропонують у бензиновій та гібридній модифікаціях.

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Модельний ряд Honda поповнить новий компактний кросовер для міста. Бюджетну модель представлять улітку цього року. Перший її тизер опублікували на офіційній сторінці Honda в Instagram.

Новий кросовер Honda презентують в Індії, адже саме там планують налагодити випуск моделі. Втім, вона має з'явитись і в інших країнах. Основним конкурентом новачка називають Kia Seltos.

Поки подробиць про нову модель небагато. Відомо, що кросовер буде побудований на платформі седана Honda Amaze, а його довжина складе близько 4,2-4,3 м. Дизайн буде виконаний у дусі Honda HR-V — з високим капотом, широкою решіткою радіатора і довгастими фарами.

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Очікується, що нова Honda зі старту отримає 1,5-літровий бензиновий двигун потужністю 121 к. с. та буде доступна з 5-ступінчастою механічною КПП або варіатором.

Потім лінійку розширить 131-сильна гібридна модифікація з установкою від того ж кросовера HR-V. Привід у кросовера буде лише переднім.

Раніше Фокус повідомляв, що стартувало виробництво Honda Accord нового покоління. Ця модель також доступна в бензиновій та гібридній версіях.