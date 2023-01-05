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Авто

Мотор Honda та просунутий автопілот: презентовано інноваційний автомобіль Sony (відео)

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Фото: CNN | Afeela — новий бренд Sony та Honda

Перший автомобіль від Sony буде доступний для замовлення з 2025 року, а його виробництво розпочнеться через рік. Допомагають створити Afeela фахівці Honda.

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На шоу CES 2023 у Лас-Вегасі презентували Afeela — новий бренд авто, створений Sony та Honda. Дебютував і перший автомобіль нової марки — концептуальний електромобіль. Про це повідомляє CNN.

Як відомо, раніше два японські концерни створили спільне підприємство Sony Honda Mobility. Honda займеться розробкою силової установки та платформи, а в Sony будуть створювати мультимедіа та автопілот.

Sony Afeela почнуть випускати у 2026 році Fullscreen
Sony Afeela почнуть випускати у 2026 році
Фото: Sony
Afeela отримає інноваційний автопілот Fullscreen
Afeela отримає інноваційний автопілот
Кермо електрокара нагадує штурвал Fullscreen
Кермо електрокара нагадує штурвал
Задні пасажири мають свої монітори Fullscreen
Задні пасажири мають свої монітори
Sony Afeela почнуть випускати у 2026 році
Afeela отримає інноваційний автопілот
Кермо електрокара нагадує штурвал
Задні пасажири мають свої монітори

Новий Sony Afeela — електричний седан із похилим дахом і тоненькими діодними фарами та ліхтарями. Концепт-кар є розвитком попереднього прототипу Sony Vision S-01. Особливість авто — дисплей у передній частині.

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У салоні встановлено кермо-штурвал, як у Tesla, а на всю передню панель розтягнутий великий екран. Окремі екрани відведені для камер заднього виду, які замінюють дзеркала заднього виду. Також монітори передбачені для задніх пасажирів.

Процесори Sony Afeela поставить Qualcomm, а графіку для дисплеїв створять розробники комп'ютерних ігор з Epic Games. Для автопілота встановлять 45 різних сенсорів, камери та лідер.

Прийом замовлень на автомобілі Sony Afeela розпочнеться у 2025 році, а виробництво стартує роком пізніше. Відомо, що окрім седана в лінійці буде і кросовер — його прототип показали раніше.

Раніше Фокус повідомляв, що Honda розпочала виробництво седана Accord. Він доступний у бензиновій і гібридній версіях.