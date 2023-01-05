Мотор Honda та просунутий автопілот: презентовано інноваційний автомобіль Sony (відео)

Перший автомобіль від Sony буде доступний для замовлення з 2025 року, а його виробництво розпочнеться через рік. Допомагають створити Afeela фахівці Honda.

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На шоу CES 2023 у Лас-Вегасі презентували Afeela — новий бренд авто, створений Sony та Honda. Дебютував і перший автомобіль нової марки — концептуальний електромобіль. Про це повідомляє CNN.

Як відомо, раніше два японські концерни створили спільне підприємство Sony Honda Mobility. Honda займеться розробкою силової установки та платформи, а в Sony будуть створювати мультимедіа та автопілот.

[ + – ] Sony Afeela почнуть випускати у 2026 році Фото: Sony [ + – ] Afeela отримає інноваційний автопілот [ + – ] Кермо електрокара нагадує штурвал [ + – ] Задні пасажири мають свої монітори

Новий Sony Afeela — електричний седан із похилим дахом і тоненькими діодними фарами та ліхтарями. Концепт-кар є розвитком попереднього прототипу Sony Vision S-01. Особливість авто — дисплей у передній частині.

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У салоні встановлено кермо-штурвал, як у Tesla, а на всю передню панель розтягнутий великий екран. Окремі екрани відведені для камер заднього виду, які замінюють дзеркала заднього виду. Також монітори передбачені для задніх пасажирів.

Процесори Sony Afeela поставить Qualcomm, а графіку для дисплеїв створять розробники комп'ютерних ігор з Epic Games. Для автопілота встановлять 45 різних сенсорів, камери та лідер.

Прийом замовлень на автомобілі Sony Afeela розпочнеться у 2025 році, а виробництво стартує роком пізніше. Відомо, що окрім седана в лінійці буде і кросовер — його прототип показали раніше.

Раніше Фокус повідомляв, що Honda розпочала виробництво седана Accord. Він доступний у бензиновій і гібридній версіях.