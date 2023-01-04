Нова Honda Accord 2023 надійшла у виробництво: подробиці та характеристики (фото)
Honda Accord 2023 стала більшою і просторішою всередині, а також більш оснащена. Сімейний седан пропонують у бензиновій та гібридній модифікаціях.
У США стартувало виробництво Honda Accord 11 покоління. Седан D-класу надходить у продаж із лютого за ціною від 28 390 доларів за бензинову версію та 32 990 доларів — за гібрид. Про це повідомляє офіційний сайт Honda.
Відтепер Honda Accord збиратиметься виключно на заводі в американському Мерісвіллі. Випуск моделі в Японії та Китаї припинено.
Розкрито і нові подробиці Honda Accord 2023. Седан не тільки більший за попередника, а і виглядає солідніше, а також має покращену аеродинаміку і посилену шумоізоляцію.
Нова Honda Accord стала просторішою та більш оснащеною. Всі версії тепер оснащені віртуальним щитком приладів та сенсорним дисплеєм. Крім того, базова комплектація Honda Accord 2023 поповнилася діодними фарами, адаптивним круїз-контролем, системами автоматичного гальмування та контролю смуги руху.
Топовий варіант Touring отримав Wi-Fi, бездротову зарядку для смартфонів електропривід крісла водія, вентиляцію передніх і підігрів всіх сидінь.
Початковий 1,5-літровий турбомотор на 192 к. с. витрачає загалом 7,3 л/100 км. Гібрид Honda Accord потужністю 204 к. с. значно економічніший – 5,3 л/100 км у змішаному циклі.
Раніше Фокус повідомляв, що Volkswagen презентував новий електричний седан ID.7. Він прийде на зміну VW Passat.