Нова Honda Accord 2023 надійшла у виробництво: подробиці та характеристики (фото)

Honda Accord 2023 стала більшою і просторішою всередині, а також більш оснащена. Сімейний седан пропонують у бензиновій та гібридній модифікаціях.

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У США стартувало виробництво Honda Accord 11 покоління. Седан D-класу надходить у продаж із лютого за ціною від 28 390 доларів за бензинову версію та 32 990 доларів — за гібрид. Про це повідомляє офіційний сайт Honda.

Відтепер Honda Accord збиратиметься виключно на заводі в американському Мерісвіллі. Випуск моделі в Японії та Китаї припинено.

[ + – ] Седан доступний у бензиновій та гібридній версіях Фото: Honda

Розкрито і нові подробиці Honda Accord 2023. Седан не тільки більший за попередника, а і виглядає солідніше, а також має покращену аеродинаміку і посилену шумоізоляцію.

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Нова Honda Accord стала просторішою та більш оснащеною. Всі версії тепер оснащені віртуальним щитком приладів та сенсорним дисплеєм. Крім того, базова комплектація Honda Accord 2023 поповнилася діодними фарами, адаптивним круїз-контролем, системами автоматичного гальмування та контролю смуги руху.

[ + – ] Всі Honda Accord 2023 отримали віртуальну панель приладів та сенсорний дисплей Фото: Honda

Топовий варіант Touring отримав Wi-Fi, бездротову зарядку для смартфонів електропривід крісла водія, вентиляцію передніх і підігрів всіх сидінь.

Початковий 1,5-літровий турбомотор на 192 к. с. витрачає загалом 7,3 л/100 км. Гібрид Honda Accord потужністю 204 к. с. значно економічніший – 5,3 л/100 км у змішаному циклі.

Раніше Фокус повідомляв, що Volkswagen презентував новий електричний седан ID.7. Він прийде на зміну VW Passat.