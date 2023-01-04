Volkswagen розсекретив електричного наступника Passat із запасом ходу 700 км (відео)

Електромобіль Volkswagen ID.7 більший за Passat і відрізняється продуманою аеродинамікою. Седан отримав проєкцію на лобове скло з доповненою реальністю та "розумний" клімат-контроль.

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Напередодні відкриття шоу CES у Лас-Вегасі показали передсерійний електромобіль Volkswagen ID.7. Великий седан D-класу з'явиться у другому кварталі цього року та стане наступником популярного VW Passat. Про це повідомляє офіційний сайт німецького автовиробника.

[ + – ] У седана добре опрацьована аеродинаміка Фото: Volkswagen

Як відомо, седан Volkswagen Passat B8 зняли з виробництва і в новому поколінні модель буде доступна лише у кузові універсал. Новий Volkswagen ID.7 представили в піксельному камуфляжі, причому це не плівка на кузові, а спеціальна фарба 40 шарів.

[ + – ] Запас ходу електрокара становить до 700 км Фото: Volkswagen

Втім, зовнішність електрокара можна розглянути і видно, що він мало чим відрізняється від торішнього концепт-кара Volkswagen ID.Aero. У нього обтічний дизайн з аркоподібним дахом і довгастими світлодіодними фарами.

[ + – ] Електрокар отримав проекцію на лобове скло з функцією доповненої реальності Фото: Volkswagen

Седан збудований на платформі МЕВ, як і всі електромобілі Volkswagen. Він більший за Passat — досягає 4940 мм у довжину при колісній базі в 2969 мм. В авто продумана аеродинаміка: коефіцієнт лобового опору дорівнює 0,23.

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У салоні привертають увагу дуже маленький віртуальний щиток приладів і величезний 15-дюймовий тачскрин. Також передбачено проєкцію на лобове скло з функцією доповненої реальності та інноваційний клімат-контроль, здатний самостійно прогрівати чи охолоджувати салон, залежно від температури повітря на вулиці.

Характеристики Volkswagen ID.7 2023 поки не розголошують, відомо лише, що в "дальнобійній" версії запас ходу складе 700 км. Очевидно, електрокар отримає знайомі по інших Volkswagen ID силові установки потужністю від 204 до 299 к. с. Модель буде доступна в Європі, Америці та Китаї.

Раніше Фокус повідомляв, що Volkswagen готує флагманський електрокросовер і його запас ходу досягне 700 км.