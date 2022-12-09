Запас ходу до 700 км і швидка зарядка: Volkswagen готує новий електрокросовер

Електричний кросовер Volkswagen з'явиться у 2025 році й отримає інноваційну батарею. Виробництво моделі налагодять на головному підприємстві компанії у німецькому Вольфсбурзі.

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У модельному ряду Volkswagen найближчими роками з'явиться новий електрокросовер. Інформацію підтвердив СЕО компанії Томас Шефер. Про це повідомляє сайт Carscoops.

Новий Volkswagen стане електричною альтернативою Tiguan, адже буде порівняний з ним за розмірами. Кросовер стане доповненням до позашляхових моделей Volkswagen ID.4 та ID.5, але використовуватиме вдосконалену версію їхньої платформи МЕВ.

Архітектура, яку назвали МЕВ+, дасть можливість встановити сучаснішу акумуляторну батарею, що дозволить збільшити запас ходу електрокара до 700 км. До того ж вона підтримує швидку зарядку потужністю до 175-200 кВт.

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Швидше за все, новий електрокросовер Volkswagen з'явиться у 2025 році. Його випускатимуть на головному підприємстві бренду в німецькому Вольфсбурзі.

У модернізацію заводу вкладуть 460 мільйонів євро, адже зараз він не підготовлений до випуску електрокарів. З 2023 року там стартує збирання оновленого хетчбека Volkswagen ID.3.

Раніше Фокус повідомляв, що Volkswagen готує десяток нових електромобілів вартістю 20 000 євро.