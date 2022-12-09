Запас хода до 700 км и быстрая зарядка: Volkswagen готовит новый электрокроссовер

Электрический кроссовер Volkswagen появится в 2025 году и получит инновационную батарею. Производство модели наладят на головном предприятии компании в немецком Вольфсбурге.

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В модельном ряду Volkswagen в ближайшие годы появится новый электрокроссовер. Информацию подтвердил СЕО компании Томас Шефер. Об этом сообщает сайт Carscoops.

Новый Volkswagen станет электрической альтернативой Tiguan, ведь будет сопоставим с ним по размерам. Кроссовер станет дополнением к внедорожным моделям Volkswagen ID.4 и ID.5, но будет использовать усовершенствованную версию их платформы МЕВ.

Архитектура, которую назвали МЕВ+, даст возможность установить более современную аккумуляторную батарею, что позволит увеличить запас хода электрокара до 700 км. К тому же, она поддерживает быструю зарядку мощностью до 175-200 кВт.

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Скорее всего, новый электрокроссовер Volkswagen появится в 2025 году. Его будут выпускать на головном предприятии бренда в немецком Вольфсбурге.

В модернизацию завода вложат 460 миллионов евро, ведь на данный момент он не подготовлен к выпуску электрокаров. С 2023 года там стартует сборка обновленного хэтчбека Volkswagen ID.3.

Ранее Фокус сообщал, что Volkswagen готовит десяток новых электромобилей стоимостью от 20 000 евро.