Volkswagen разрабатывает инновационный электрокар с ГБО и запасом хода 2000 км

Новый электромобиль Volkswagen с рекордным запасом хода появится после 2026 года. Его оснастят водородными топливными ячейками со специальной керамической мембраной.

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Volkswagen начал разработку революционной электрической модели. Ее запас хода составит около 2000 км. Об этом сообщает сайт Autodaily.

Новый электрокар Volkswagen разрабатывают совместно с компанией Kraftwerk Tubes специализируются на водородных топливных ячейках. Именно эту технологию получит электрокар Volkswagen. Он должен появиться после 2026 года, а его конкурентами станут водородные Toyota Mirai и Hyundai Nexo.

[ + – ] Audi A2H2 2004 года стал первым авто концерна Volkswagen на водороде Фото: Motor1.com

Особенностью силовой установки от Kraftwerk Tubes станет керамическая мембрана. Она дешевле полимерных мембран Toyota и Hyundai, что позволит снизить цену авто. Изобретение уже запатентновали.

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Как известно с 2035 года в Европе запретят продажу авто с двигателями внутреннего сгорания. В связи с этим автопроизводители активизируют разработку электромобилей, причем не только с привычными батареями, но и водородными топливными элементами.

[ + – ] Водородный Volkswgaen Golf 2014 года Фото: Volkswagen

Электрокары с топливными ячейками имеют ряд преимуществ перед моделями с привычными аккумуляторными батареями. У них больший запас хода, а заправка водородного ГБО занимает несколько минут и происходит гораздо быстрее, чем зарядка батареи.

Концерн Volkswagen уже давно разрабатывает авто с топливными ячейками. Еще в 2004 году дебютировал концепт-кар Audi A2H2, а в 2014 году презентовали Volkswagen Golf и Jetta с водородным ГБО.

Ранее Фокус сообщал, что Volkswagen до 2030 года выпустит 10 разных электрических моделей стоимостью от 20 000 евро.