Volkswagen наводнит рынок электромобилями самых разных классов

Электричеcкая линейка Volkswagen обещает стать самой широкой на рынке. Немецкий бренд готовит как доступные модели за 20 000 евро, так и большой электрокар на замену VW Passat.

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Семейство электрокаров Volkswagen ID серьезно расширят. До 2020 года немецкий бренд выпустит десять новых электрических моделей. Об этом заявил СЕО Volkswagen Томас Шеффер, сообщает издание Autocar.

По его словам, целью Volkswagen является создание самой широкой электрической линейки на рынке. Это значит, что готовятся модели самых разных классов и ценовых категорий. Часть авто построят на уже существующей платформе МЕВ, другие – будут использовать более современную архитектуру SSP.

[ + – ] Volkswagen ID.3 станет основой для будущего кроссовера Фото: Volkswagen

СЕО Volkswagen раскрыл детали некоторых будущих моделей. Флагманом в линейке станет Volkswagen ID.Aero – электрический преемник седана Passat.

Начальными моделями в линейке станут электрические хэтчбек и кроссовер стоимостью немногим более 20 000 евро. Они станут аналогами Volkswagen Polo и T-Cross. Ранее в интернет попали рендеры кроссовера – он будет достигать 4 м в длину, а его запас хода превысит 400 км.

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Кроме того, Томас Шеффер анонсировал небольшой кроссовер С-класса на базе Volkswagen ID.3: у него будет такая же силовая установка, но кузов сделают более высоким. Сам ID.3 в следующем году пройдет обновление и получит спортивную 300-сильную версию.

Volkswagen будет ускорять разработку электрокаров. В планах руководства – полный отказ от бензиновых и дизельных двигателей к 2033 году.

Ранее Фокус рассказывал, что Skoda презентовала мощный спортивный электрокроссовер с запасом хода более 500 км.