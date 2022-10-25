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Авто

Skoda представила яркий спортивный электрокроссовер (фото)

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Фото: Skoda | Skoda Enyaq iV RS узнается по обвесу и 20-дюймовым дискам

Skoda Enyaq iV RS оснащен двумя моторами общей мощностью 299 л. с. Он разгоняется до 100 км/ч за 6,5 с и способен проехать более 500 км без подзарядки.

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Электрический кроссовер Skoda Enyaq iV получил топовую заряженную версию RS. Она вскоре поступит в продажу в Европе по цене примерно от 60 000 евро. Подробности новинки раскрыли на официальном сайте чешской марки.

Электромобиль Skoda Enyaq iV RS, Электромобиль Skoda Enyaq, Skoda Enyaq iV RS, Skoda Enyaq, новый Skoda Enyaq Fullscreen
На крыше увеличен спойлер
Фото: Skoda

Главная особенность Skoda Enyaq iV RS – его силовая установка. Электрокроссовер получил полный привод и два мотора с суммарной отдачей в 299 л. с. и 460 Н∙м. Разгон до 100 км/ч занимает 6,5 с, а максимальная скорость ограничена на 180 км/ч. Ранее такую же установку получил и купе-кроссовер Skoda Enyaq Coupe iV.

Электромобиль Skoda Enyaq iV RS, Электромобиль Skoda Enyaq, Skoda Enyaq iV RS, Skoda Enyaq, новый Skoda Enyaq Fullscreen
В отделке салона преобладает алькантара
Фото: Skoda

Электромобиль Skoda оснащен батареей на 82 кВт∙ч, а его запас хода превышает 500 км. Зарядка в быстром режиме на 80% занимает 36 минут.

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Отличить новый Skoda Enyaq iV RS от стандартной версии можно по обвесу, увеличенному спойлеру на крыше и 20-дюймовым дискам. Кроме того, он получил диодную подсветку решетки радиатора и матричную оптику.

Электромобиль Skoda Enyaq iV RS, Электромобиль Skoda Enyaq, Skoda Enyaq iV RS, Skoda Enyaq, новый Skoda Enyaq Fullscreen
Оснащение включает спортивные сиденья
Фото: Skoda

В отделке салона преобладает алькантара, а спереди установлены спортивные сиденья с подогревом. Комплектацию пополнили трехзонный климат-контроль, увеличенный 13-дюймовый тачскрин и Wi-Fi.

Ранее Фокус сообщал, что Skoda Enyaq и Kodiaq получили очень нестандартные версии, посвященные командам НХЛ.

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