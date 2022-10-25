Skoda представила яркий спортивный электрокроссовер (фото)

Skoda Enyaq iV RS оснащен двумя моторами общей мощностью 299 л. с. Он разгоняется до 100 км/ч за 6,5 с и способен проехать более 500 км без подзарядки.

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Электрический кроссовер Skoda Enyaq iV получил топовую заряженную версию RS. Она вскоре поступит в продажу в Европе по цене примерно от 60 000 евро. Подробности новинки раскрыли на официальном сайте чешской марки.

[ + – ] На крыше увеличен спойлер Фото: Skoda

Главная особенность Skoda Enyaq iV RS – его силовая установка. Электрокроссовер получил полный привод и два мотора с суммарной отдачей в 299 л. с. и 460 Н∙м. Разгон до 100 км/ч занимает 6,5 с, а максимальная скорость ограничена на 180 км/ч. Ранее такую же установку получил и купе-кроссовер Skoda Enyaq Coupe iV.

[ + – ] В отделке салона преобладает алькантара Фото: Skoda

Электромобиль Skoda оснащен батареей на 82 кВт∙ч, а его запас хода превышает 500 км. Зарядка в быстром режиме на 80% занимает 36 минут.

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Отличить новый Skoda Enyaq iV RS от стандартной версии можно по обвесу, увеличенному спойлеру на крыше и 20-дюймовым дискам. Кроме того, он получил диодную подсветку решетки радиатора и матричную оптику.

[ + – ] Оснащение включает спортивные сиденья Фото: Skoda

В отделке салона преобладает алькантара, а спереди установлены спортивные сиденья с подогревом. Комплектацию пополнили трехзонный климат-контроль, увеличенный 13-дюймовый тачскрин и Wi-Fi.

Ранее Фокус сообщал, что Skoda Enyaq и Kodiaq получили очень нестандартные версии, посвященные командам НХЛ.

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