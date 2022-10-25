Skoda представила яскравий спортивний електрокросовер (фото)

Skoda Enyaq iV RS оснащений двома двигунами загальною потужністю 299 к. с. Він розганяється до 100 км/год за 6,5 сек і здатний проїхати понад 500 км без підзарядки.

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Електричний кросовер Skoda Enyaq iV отримав заряджену топову версію RS. Вона незабаром надійде у продаж у Європі за ціною приблизно від 60 000 євро. Подробиці новинки розкрили на офіційному сайті чеської марки.

[ + – ] На даху збільшено спойлер Фото: Skoda

Головна особливість Skoda Enyaq iV RS — його силова установка. Електрокросовер отримав повний привід і два мотори із сумарною віддачею 299 к. с. та 460 Н∙м. Розгін до 100 км/год займає 6,5 секунд, а максимальна швидкість обмежена на 180 км/год. Раніше таку саму установку отримав і купе-кросовер Skoda Enyaq Coupe iV.

[ + – ] В оздобленні салону переважає алькантара Фото: Skoda

Електромобіль Skoda оснащений батареєю на 82 кВт∙год, а його запас ходу перевищує 500 км. Заряджання в швидкому режимі на 80% займає 36 хвилин.

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Відрізнити новий Skoda Enyaq iV RS від стандартної версії можна за обважуванням, збільшеним спойлером на даху та 20-дюймовими дисками. Крім того, він отримав діодне підсвічування решітки радіатора та матричну оптику.

[ + – ] Оснащення враховує спортивні сидіння Фото: Skoda

В оздобленні салону переважає алькантара, а спереду встановлені спортивні сидіння з підігрівом. Комплектацію поповнили тризонний клімат-контроль, збільшений 13-дюймовий тачскрін та Wi-Fi.

Раніше Фокус повідомляв, що Skoda Enyaq та Kodiaq отримали дуже нестандартні версії, присвячені командам НХЛ.

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