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Авто

Skoda представила яскравий спортивний електрокросовер (фото)

Електромобіль Skoda Enyaq iV RS, Електромобіль Skoda Enyaq, Skoda Enyaq iV RS, Skoda Enyaq, новий Skoda Enyaq
Фото: Skoda | Skoda Enyaq iV RS впізнається за обвісом і 20-дюймовими дисками

Skoda Enyaq iV RS оснащений двома двигунами загальною потужністю 299 к. с. Він розганяється до 100 км/год за 6,5 сек і здатний проїхати понад 500 км без підзарядки.

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Електричний кросовер Skoda Enyaq iV отримав заряджену топову версію RS. Вона незабаром надійде у продаж у Європі за ціною приблизно від 60 000 євро. Подробиці новинки розкрили на офіційному сайті чеської марки.

Електромобіль Skoda Enyaq iV RS, Електромобіль Skoda Enyaq, Skoda Enyaq iV RS, Skoda Enyaq, новий Skoda Enyaq Fullscreen
На даху збільшено спойлер
Фото: Skoda

Головна особливість Skoda Enyaq iV RS — його силова установка. Електрокросовер отримав повний привід і два мотори із сумарною віддачею 299 к. с. та 460 Н∙м. Розгін до 100 км/год займає 6,5 секунд, а максимальна швидкість обмежена на 180 км/год. Раніше таку саму установку отримав і купе-кросовер Skoda Enyaq Coupe iV.

Електромобіль Skoda Enyaq iV RS, Електромобіль Skoda Enyaq, Skoda Enyaq iV RS, Skoda Enyaq, новий Skoda Enyaq Fullscreen
В оздобленні салону переважає алькантара
Фото: Skoda

Електромобіль Skoda оснащений батареєю на 82 кВт∙год, а його запас ходу перевищує 500 км. Заряджання в швидкому режимі на 80% займає 36 хвилин.

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Відрізнити новий Skoda Enyaq iV RS від стандартної версії можна за обважуванням, збільшеним спойлером на даху та 20-дюймовими дисками. Крім того, він отримав діодне підсвічування решітки радіатора та матричну оптику.

Електромобіль Skoda Enyaq iV RS, Електромобіль Skoda Enyaq, Skoda Enyaq iV RS, Skoda Enyaq, новий Skoda Enyaq Fullscreen
Оснащення враховує спортивні сидіння
Фото: Skoda

В оздобленні салону переважає алькантара, а спереду встановлені спортивні сидіння з підігрівом. Комплектацію поповнили тризонний клімат-контроль, збільшений 13-дюймовий тачскрін та Wi-Fi.

Раніше Фокус повідомляв, що Skoda Enyaq та Kodiaq отримали дуже нестандартні версії, присвячені командам НХЛ.

Також ми писали, що Toyota представила електричний седан, який стане альтернативою Camry.