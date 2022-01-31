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Представлена найпотужніша та найдорожча Skoda в історії

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Фото: Skoda | Skoda Enyaq Coupe iV RS виглядає агресивніше

Купе-кросовер Skoda Enyaq Coupe iV надійде у продаж до кінця року. На вибір запропонують версії потужністю 177-295 к. с.

Електромобіль Skoda Enyaq iV отримав купе подібного побратима. Новий кросовер презентували офіційно, причому разом зі стандартною версією дебютував і потужний варіант RS. Про це повідомляє офіційний вебсайт Skoda.

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Кросовер впізнається за похилим дахом
Фото: Skoda

Новий Skoda Enyaq Coupe iV впізнається, перш за все, за похилою лінією даху. Крім того, у нього злегка загострена задня частина, а фальшрадіаторні ґрати отримали стандартне діодне підсвічування. Крім того, комплектацію поповнили матричні фари. Базове оснащення включає 18-дюймові диски, а у RS вони 20-дюймові. Enyaq RS можна також відрізнити за обважуванням і більш агресивним дизайном бамперів.

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Задня частина злегка загострена
Фото: Skoda

Купе-кросовер виглядає не тільки швидше за побратима — його аеродинаміка дійсно краще, адже коефіцієнт лобового опору знижений до 0,234.

Розміри Skoda Enyaq Coupe iV:

  • Довжина — 4563 мм
  • Ширина — 1879 мм
  • Висота — 1617 мм
  • Колісна база — 2765 мм
  • Об'єм багажника – 570 л
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Оздоблення розведено яскравими вставками
Фото: Skoda

Оздоблення салону розбавляють яскраві вставки, а у версії RS встановлені спортивні крісла. В іншому салон такий самий, як у Skoda Enyaq iV. У кросовера невеликий цифровий щиток приладів та великий 13-дюймовий сенсорний дисплей.

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Версія RS отримала спортивні сидіння
Фото: Skoda

Характеристики Skoda Enyaq Coupe iV

Електрокар Skoda Enyaq Coupe iV доступний з одним двигуном (177 і 204 к. с.) або двома (265 і 295 к. с.). Варіант RS пропонують лише у 295-сильному виконанні і це найпотужніша модель марки. Він розганяється до 100 км/год за 6,5 секунд, а його максимальна швидкість обмежена до 180 км/год.

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А найбільш далекобійною є 204-сильна версія з батареєю ємністю 82 кВт∙год. Її запас ходу – 545 км за циклом WLTP.

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Об'єм багажника — 570 л
Фото: Skoda

Електрокросовер Skoda Enyaq Coupe iV надійде у продаж до кінця року за ціною приблизно від 45 тис. євро і стане найдорожчою моделлю чеського бренду.

Раніше Фокус повідомляв, що Skoda запустила у виробництво нову недорогу модель. Вона коштує від 13 500 доларів.