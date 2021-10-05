Новітній електромобіль Skoda несподівано провалив лосиний тест (відео)

Результат Skoda Enyaq iV виявився далеким від відмінного. Всьому виною сильний занос.

Електричний кросовер Skoda Enyaq iV перевірили на лосиному тесті. Результати виявилися, м'яко кажучи, не найкращими. Про це повідомляє іспанський сайт km77, який проводив випробування.

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Електромобіль Skoda Enyaq iV зміг пройти сосиний тест на швидкості 67 км/год. Для довідки: оцінка "відмінно" ставиться за швидкість 77 км/год і вище.

[ + – ] Електрокросовер продемонстрував сильний занос задньої осі Фото: km77.com

В Іспанії випробували початкову задньопривідну версію кросовера потужністю 179 к. с. із батареєю ємністю 58 кВт∙год. Саме компонування й стало причиною не найкращого виступу моделі — Skoda Enyaq iV демонстрував сильний занос задньої осі та не міг триматися на правильній траєкторії.

Нагадаємо, що лосиний тест — маневр подвійної переставки, що імітує об'їзд перешкоди, яка раптово з'явилася на дорозі. Придумали його в Швеції, де на траси нерідко вибігають лосі й інші великі тварини.

Слід зазначити, що конкуренти Skoda Enyaq iV проявили себе набагато краще. Так, Tesla Model Y пройшла лосиний тест на швидкості 83 км/год, і це рекордний показник серед кросоверів. Мініатюрний електрокросовер Dacia Spring упорався з випробуванням на 77 км/год, і навіть споріднений Volkswagen ID.4 (у нього спільна з Enyaq платформа) показав 73 км/год.

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