Новейший электромобиль Skoda неожиданно провалил лосиный тест (видео)

Результат Skoda Enyaq iV оказался далеким от отличного. Всему виной сильный занос.

Электрический кроссовер Skoda Enyaq iV проверили на лосином тесте. Результаты оказались, мягко говоря, не самыми лучшими. Об этом сообщает испанский сайт km77, проводивший испытание.

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Электромобиль Skoda Enyaq iV смог пройти лосиный тест на скорости 67 км/ч. Для справки: оценка "отлично" ставится за скорость 77 км/ч и выше.

[ + – ] Электрокроссовер продемонстрировал сильный занос задней оси Фото: km77.com

В Испании испытывали начальную заднеприводную версию кроссовера мощностью 179 л. с. с батареей емкостью 58 кВт∙ч. Именно компоновка и стала причиной не лучшего выступления модели – Skoda Enyaq iV демонстрировал сильный занос задней оси и не мог держаться на правильной траектории.

Напомним, что лосиный тест – маневр двойной переставки, имитирующий объезд внезапно появившегося на дороге препятствия. Придумали его в Швеции, где на трассы нередко выбегают лоси и другие крупные животные.

Следует отметить, что конкуренты Skoda Enyaq iV проявили себя гораздо лучше. Так, Tesla Model Y прошла лосиный тест на скорости 83 км/ч и это рекордный показатель среди кроссоверов. Миниатюрный электрокросовер Dacia Spring справился с испытанием на 77 км/ч и даже родственный Volkswagen ID.4 (у него общая с Enyaq платформа) показал 73 км/ч.

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