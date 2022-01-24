Skoda розпочала виробництво нового недорогого седана з великим багажником

Skoda Slavia – бюджетний 4,5-метровий автомобіль. Модель комплектують бензиновими турбомоторами об'ємом 1,0 та 1,5 л.

До виробництва надійшла нова Skoda Slavia. Недорогий седан прийшов на зміну моделі Rapid і буде доступний за ціною від 13 500 до 21 500 доларів. Про це повідомляє сайт India Car News.

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[ + – ] Slavia прийшла на зміну Skoda Rapid Фото: Skoda

Skoda Slavia 2022 випускають в Індії, і модель розрахована на країни, що розвиваються. Автомобіль побудований на базі Volkswagen Polo Sedan нового покоління (він же VW Virtus) і схожий із ним у профіль. А передня частина з широкою решіткою радіатора та розкосими фарами виконана в дусі Skoda Octavia та Scala.

Розміри Skoda Slavia 2022:

Довжина – 4541 мм

Ширина – 1752 мм

Висота – 1487 мм

Колісна база – 2651 мм

[ + – ] Топова версія отримала віртуальну панель приладів Фото: Skoda

У салоні встановлено двоспицеве кермо від Skoda Fabia 2021, а в топових версіях передбачені віртуальна панель приладів та 10-дюймовий сенсорний дисплей. Об'єм багажника становить 521 л.

Базова комплектація Skoda Slavia включає кондиціонер, серед доступних опцій – безключовий доступ, клімат-контроль, камера заднього виду, навігація, підігрів і вентиляція сидінь.

[ + – ] Об'єм багажника — 521 л Фото: Skoda

Седан Skoda Slavia оснащують бензиновими турбомоторами об'ємом 1,0 л (110 к. с.) та 1,5 л (150 к. с.). У першому випадку запропоновані 6-ступінчаста механічна або автоматична КПП, у другому – механіка або 7-ступінчастий робот DSG.

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