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Skoda розпочала виробництво нового недорогого седана з великим багажником

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Skoda Slavia 2022, нова Skoda Slavia, Skoda Slavia, седан Skoda
Фото: Skoda | Skoda Slavia коштує від 13 500 доларів

Skoda Slavia – бюджетний 4,5-метровий автомобіль. Модель комплектують бензиновими турбомоторами об'ємом 1,0 та 1,5 л.

До виробництва надійшла нова Skoda Slavia. Недорогий седан прийшов на зміну моделі Rapid і буде доступний за ціною від 13 500 до 21 500 доларів. Про це повідомляє сайт India Car News.

Skoda Slavia 2022, нова Skoda Slavia, Skoda Slavia, седан Skoda
Slavia прийшла на зміну Skoda Rapid
Фото: Skoda

Skoda Slavia 2022 випускають в Індії, і модель розрахована на країни, що розвиваються. Автомобіль побудований на базі Volkswagen Polo Sedan нового покоління (він же VW Virtus) і схожий із ним у профіль. А передня частина з широкою решіткою радіатора та розкосими фарами виконана в дусі Skoda Octavia та Scala.

Розміри Skoda Slavia 2022:

  • Довжина – 4541 мм
  • Ширина – 1752 мм
  • Висота – 1487 мм
  • Колісна база – 2651 мм
Skoda Slavia 2022, нова Skoda Slavia, Skoda Slavia, седан Skoda
Топова версія отримала віртуальну панель приладів
Фото: Skoda

У салоні встановлено двоспицеве кермо від Skoda Fabia 2021, а в топових версіях передбачені віртуальна панель приладів та 10-дюймовий сенсорний дисплей. Об'єм багажника становить 521 л.

Базова комплектація Skoda Slavia включає кондиціонер, серед доступних опцій – безключовий доступ, клімат-контроль, камера заднього виду, навігація, підігрів і вентиляція сидінь.

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Об'єм багажника — 521 л
Фото: Skoda

Седан Skoda Slavia оснащують бензиновими турбомоторами об'ємом 1,0 л (110 к. с.) та 1,5 л (150 к. с.). У першому випадку запропоновані 6-ступінчаста механічна або автоматична КПП, у другому – механіка або 7-ступінчастий робот DSG.

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