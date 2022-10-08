З іклами та плавцями: представлені найдивніші кросовери Skoda (фото)

Skoda створила два концепт-кари, присвячені командам НХЛ. Skoda Kodiaq та Enyaq розфарбували у традиційні кольори "Сан-Хосе Шаркс" і "Нешвілл Предаторз", а також доповнили оригінальним декором.

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Skoda Kodiaq та Enyaq отримав дуже дивні модифікації. Два сімейні кросовери перетворили на якусь подобу хижих звірів. Про це повідомляє офіційний сайт чеської марки.

[ + – ] Skoda Sharyaq отримав плавці та хвіст акули Фото: Skoda

Оригінальні кросовери Skoda присвятили американським командам НХЛ "Сан-Хосе Шаркс" і "Нешвілл Предаторз". Марка Skoda, як відомо, не представлена на ринку США, проте цьогоріч НХЛ вирішила провести європейське турне з показовими матчами у Німеччині, Швейцарії та Чехії.

[ + – ] На кермі з'явилися акулячі зуби Фото: Skoda

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Нові Skoda перетворили на талісманів хокейних команд. Skoda Sharyaq на базі електромобіля Enyaq присвячений "Сан-Хосе Шаркс" і нагадує акулу. На його даху з'явилися плавці та хвіст, а 3D-графіка на боковинах і накладки на кермі імітують пащу хижої риби. Пофарбували авто в традиційні сині кольори "акул" із Сан-Хосе.

[ + – ] Skoda Prediaq нагадує шаблезубого тигра Фото: Skoda

Skoda Prediaq створений на основі моделі Kodiaqта виконаний у розмальовці "Нешвілл Предаторз". Він нагадує шаблезубого тигра — отримав величезні ікла, вуха на дзеркалах заднього виду та смугастий хвіст на дверях багажника.

[ + – ] Ззаду у Prediaq з'явився смугастий хвіст Фото: Skoda

Побачити кросовери Skoda зможуть відвідувачі матчів команд НХЛ цими вихідними. Концепт кари виставлені на льодовому стадіоні Праги.

Раніше Фокус розповідав, що новий Skoda Kodiaq на російському ринку виявився вдвічі дорожчим, ніж в Україні — він коштує на рівні Porsche Cayenne.