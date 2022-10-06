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Авто

Українці перетворили старий Chevrolet Corvette на вражаючий суперкар (фото)

Chevrolet Corvette, тюнінг Chevrolet Corvette, Chevrolet Corvette C6, Chevrolet Corvette 2008
Фото: Із сайту ТопЖир | У Chevrolet Corvette повністю нова передня частина

Українські тюнери кардинально змінили дизайн Chevrolet Corvette. У кабріолета повністю нова передня частина і карбоновий обвіс.

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У центрі Києва помітили яскравий та незвичайний кабріолет. Якщо придивитися, то в ньому можна упізнати старий Chevrolet Corvette C6 2008, який змінили до невпізнання. Про це пише сайт ТопЖир.

Chevrolet Corvette, тюнінг Chevrolet Corvette, Chevrolet Corvette C6, Chevrolet Corvette 2008 Fullscreen
Колісні арки авто розширені
Фото: Із сайту ТопЖир

З'ясувалося, що тюнінг Chevrolet Corvette C6 виконано в Україні. Складний проєкт втілили в життя в ательє Proteros кілька років тому, а нещодавно автомобіль допрацювали спеціалісти G-Tuning.

Chevrolet Corvette, тюнінг Chevrolet Corvette, Chevrolet Corvette C6, Chevrolet Corvette 2008 Fullscreen
Ззаду з'явилося антикрило
Фото: Із сайту ТопЖир
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Дизайн Chevrolet Corvette повністю змінений — у авто нова передня частина з величезною радіаторною решіткою і краплеподібними фарами. Боковини доповнили повітрозабірниками та встановили спеціальні колісні диски. Також з'явилися обважування та заднє антикрило, а крила кабріолету розширені. Частину кузовних деталей виконали із карбону.

Chevrolet Corvette, тюнінг Chevrolet Corvette, Chevrolet Corvette C6, Chevrolet Corvette 2008 Fullscreen
Chevrolet Corvette отримав нестандартні колісні диски
Фото: Із сайту ТопЖир

За основу взяли базовий Chevrolet Corvette шостого покоління, оснащений 6,2-літровим V8 із системою відключення циліндрів. Наразі невідомо, чи допрацьовували двигун. У стандартному виконанні розвиває 430 к. с. і дозволяє розганятися до 100 км/год за 4,1 сек і розвивати 300 км/год.

Раніше Фокус повідомляв, що українець виставив на продаж єдиний у світі Mercedes Sbarro із химерним тюнінгом. Автомобіль оцінено в 250 000 євро.