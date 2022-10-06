Українці перетворили старий Chevrolet Corvette на вражаючий суперкар (фото)

Українські тюнери кардинально змінили дизайн Chevrolet Corvette. У кабріолета повністю нова передня частина і карбоновий обвіс.

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У центрі Києва помітили яскравий та незвичайний кабріолет. Якщо придивитися, то в ньому можна упізнати старий Chevrolet Corvette C6 2008, який змінили до невпізнання. Про це пише сайт ТопЖир.

[ + – ] Колісні арки авто розширені Фото: Із сайту ТопЖир

З'ясувалося, що тюнінг Chevrolet Corvette C6 виконано в Україні. Складний проєкт втілили в життя в ательє Proteros кілька років тому, а нещодавно автомобіль допрацювали спеціалісти G-Tuning.

[ + – ] Ззаду з'явилося антикрило Фото: Із сайту ТопЖир

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Дизайн Chevrolet Corvette повністю змінений — у авто нова передня частина з величезною радіаторною решіткою і краплеподібними фарами. Боковини доповнили повітрозабірниками та встановили спеціальні колісні диски. Також з'явилися обважування та заднє антикрило, а крила кабріолету розширені. Частину кузовних деталей виконали із карбону.

[ + – ] Chevrolet Corvette отримав нестандартні колісні диски Фото: Із сайту ТопЖир

За основу взяли базовий Chevrolet Corvette шостого покоління, оснащений 6,2-літровим V8 із системою відключення циліндрів. Наразі невідомо, чи допрацьовували двигун. У стандартному виконанні розвиває 430 к. с. і дозволяє розганятися до 100 км/год за 4,1 сек і розвивати 300 км/год.

Раніше Фокус повідомляв, що українець виставив на продаж єдиний у світі Mercedes Sbarro із химерним тюнінгом. Автомобіль оцінено в 250 000 євро.