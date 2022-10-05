Geely повертаються до України: які моделі будуть представлені

Війна не змусила Geely скасувати плани щодо повернення в Україну у 2022 році. Першим на ринок виведуть невеликий кросовер Geely Atlas Pro.

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Незважаючи на війну, на український ринок виходять нові моделі авто та навіть бренди. Зокрема, про відновлення продажів у нашій країні після кількох років відсутності заявили у Geely. Про це повідомляє корпорація "УкрАвто", яка представляє китайську марку.

[ + – ] Першим на ринок вийде кросовер Geely Atlas Pro Фото: Geely

Концерн Geely анонсував повернення в Україну ще наприкінці 2021 року, а продажі мали розпочатися в першій половині цього року. Початок повномасштабної війни змусив відкласти ці плани, але не скасував їх.

Вже сформовано мережу дилерських центрів Geely в Україні та запрацював офіційний сайт марки. Раніше повідомлялося, що бренд наголосить на кросовери, які користуються підвищеним попитом у нашій країні.

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Наразі відомо, що першим на українському ринку з'явиться новий Geely Atlas Pro. Невеликий 4,5-метровий кросовер створений за участі спеціалістів Volvo.

[ + – ] Geely Atlas Pro вже в базовій версії багато оснащений Фото: Geely

Модель буде запропонована в кількох версіях з переднім та повним приводом. Базова комплектація Geely Atlas Pro включає діодні фари, шкіряний салон, камеру заднього виду, круїз-контроль, двозонний клімат-контроль та підігрів усіх сидінь.

Китайський кросовер оснащений 1,5-літровим 177-сильним турбомотором від Volvo XC40. Він розганяється до 100 км/год за 10,5 сек і витрачає в середньому 7,4 л/100 км.

Раніше Фокус повідомляв, що Geely та Volvo спільно розробили великий сімейний кросовер із витратою менше 1 л на 100 км.